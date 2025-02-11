我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓統促會長梁利堂被控非法擔任中國代理人 無罪

國安部請求IRS調查員 加入擴大查緝無證移民

蘋果傳與阿里巴巴合作開發AI功能 瞄準中國用戶

編譯任君翔／綜合外電
消息人士指出，蘋果正與阿里巴巴共同合作開發AI功能，目標指向中國大陸用戶。 美聯社
消息人士指出，蘋果正與阿里巴巴共同合作開發AI功能，目標指向中國大陸用戶。 美聯社

蘋果傳出正與阿里巴巴共同合作開發AI功能，目標指向中國大陸用戶。蘋果股價11日在紐約早盤逆勢上揚，漲幅超過1%。

科技媒體The Information報導，一名消息人士指出，蘋果近期開始與中國網路暨電商巨頭阿里巴巴集團合作，計畫在中國推出AI功能。此進展應是蘋果應對中國銷量下滑的其中一項對策。蘋果在中國正面臨本土品牌華為或Vivo愈發強勁的競爭。中國是蘋果在美國之外第二大市場。

報導指出，蘋果與阿里巴巴已將這項中文AI功能送交中國網路監管單位，正在等待批准。

蘋果結合自行開發的AI與OpenAI產品ChatGPT，自去年起推出Apple Intelligence功能。2023年起，蘋果就從中國知名AI開發商開始測試不同的AI模型，去年選擇了百度，但因開發過程不符蘋果規範而喊卡。近幾個月蘋果也考慮與騰訊、字節跳動、阿里巴巴乃至Deepseek合作。

另一名消息人士指出，蘋果希望尋找能透過用戶個人資訊理解中國用戶需求的夥伴；而阿里巴巴作為電商龍頭，擁有比百度更多的用戶個人資料，比如消費與付款習慣等，這是蘋果選擇阿里巴巴作為合作夥伴的其中一個原因。個人化的資料集可用來協助模型訓練，讓Apple Intelligence可以向中國用戶提供更多商業化的服務。

蘋果發言人拒絕回應此一消息。

AI 百度 電商

上一則

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

下一則

中國逾2000校提前開學引非議 多地教育單位宣布叫停

延伸閱讀

關稅陰影揮不去 美股早盤走跌 蘋果逆勢漲逾1%

關稅陰影揮不去 美股早盤走跌 蘋果逆勢漲逾1%
OpenAI與美政府討論 懷疑DeepSeek未經授權取得技術

OpenAI與美政府討論 懷疑DeepSeek未經授權取得技術
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
14日是13F公告最後期限 巴菲特是否再減蘋果持股受矚目

14日是13F公告最後期限 巴菲特是否再減蘋果持股受矚目

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
金馬影后驚爆被性侵 陳沖在美國受辱：一輩子恥辱

金馬影后驚爆被性侵 陳沖在美國受辱：一輩子恥辱
美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關
矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工