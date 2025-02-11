DeepSeek插旗中東 沙國將建世界最大AI資料中心

DeepSeek在中東建數據中心，聯手石油巨頭加速國際化。圖為沙烏地阿拉伯首都利雅德的地標「王國塔」。（取材自中國幕牆網）

使用或接入DeepSeek 成為各行業、各地風潮，德媒「bne IntelliNews」報導指出，中東公司稱DeepSeek已開始在沙烏地阿拉伯國家石油 公司（沙特阿美）啟動資料中心運營。分析指出，中企支持其他國家數據中心的建設舉措，對突破美國的技術與網路封鎖具有舉足輕重的戰略意義。

報導指出，沙國通信和信息技術部宣布，將投注109億美元用於AI 基礎設施和初創企業資金，同時AI晶片設計企業Groq將投資15億美元在沙國建立世界上最大的以AI為中心的資料中心。

報導提及，前沙特阿美石油公司數位部門CEO Tariq Amin在利雅德的會議演講中表示：「數據一旦使用就存儲在本地，永遠不會轉移到其他地方。我們預見了世界對AI模型推理和操作的需求，尤其是DeepSeek。」報導認為，DeepSeek透過沙國阿美石油公司數位設施在沙國擴張，反映該國作為區域AI中心的日益增長作用。

有觀點認為，沙國正透過釋出該訊息，表達對投資DeepSeek的興趣。但DeepSeek此前並未啟動融資，至於近期是否開放仍不明朗，但已為投資界所熱議。

香港文匯報引述亞洲視覺科技研發總監陳經指出，中東地區近年來積極推動數位經濟發展，多國相繼出台鼓勵AI產業發展的政策，涵蓋稅收優惠、資金扶持等諸多方面，無疑降低了DeepSeek進入該地區的門檻與成本。同時，中東存在龐大的數位化轉型需求，石油產業的智能化升級，以及金融、醫療等行業對於高效數據處理和AI應用的迫切渴望，都為DeepSeek提供了廣闊的市場空間。

陳經進一步指出，中國企業在海外積極支持其他國家數據中心的建設舉措，對於突破美國的技術與網絡封鎖具有舉足輕重的戰略意義。在全球數字經濟日益激烈的競爭中，倘若各國普遍依賴美國主導的數據中心，這無疑將對中國企業在國際舞台上的競爭力構成重大威脅。

他說明，DeepSeek與沙烏地阿拉伯的合作範例，不僅為沙國賦予自主可控的高級人工智能大模型能力，同時也為DeepSeek樹立了一個與國際上重要主權國家攜手合作的標竿案例，極大地擴增了其技術的全球影響力。

實際上，中東近年大力在AI產業上布局，並廣吸美中巨頭合作，中國筆電巨頭聯想集團去年獲沙國主權財富基金旗下Alat埃耐特20億美元投資，主攻AI戰略，雙方9日在利雅德共同舉行新製造基地的奠基儀式，預計年產「沙國製造」的筆電、桌機及服務器數百萬台；與此同時，谷歌也在沙國啟動一個全球集群，滿足該地區和國際對AI的需求。