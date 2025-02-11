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累積對美談判籌碼 中方擬查蘋果、博通、新思科等巨企

編譯劉忠勇╱綜合10日電
李強10日主持會議表示，要擴大鼓勵外商投資產業範圍，加大外企境內再投資支持力度。圖為北京王府井商店街的蘋果門市。(中新社)
李強10日主持會議表示，要擴大鼓勵外商投資產業範圍，加大外企境內再投資支持力度。圖為北京王府井商店街的蘋果門市。(中新社)

道瓊社報導，北京官員正在建立一份美國科技業者清單，準備以反壟斷調查等手段來影響和美國總統川普關係密切的科技業大咖。熟悉北京策略的人士表示，中方此舉目的是在美中預期的談判中累積更多籌碼。

北京已宣布對輝達(Nvidia)和Google展開反壟斷調查，知情人士透露，其他可能列為目標的美國企業還包括蘋果、博通以及半導體設計軟體供應商新思科技(Synopsys)。新思科技目前有一筆350億美元的收購案尚待北京審批。

道瓊社引述策緯諮詢公司(Trivium China)科技政策專家南利斯特指出，中國需要爭取籌碼來反擊美國，而反壟斷正是其中最有用的手段，「中國正在蒐集籌碼，他們希望在談判桌前坐下時，手中能有可打的牌。」

不過，南利斯特提醒，這種策略也有風險。他指出，比起川普上個任期，美國企業為中國站台的意願較低。況且，這類威脅可能適得其反，讓企業對投資中國更加卻步。

知情人士指出，中國官員主要希望引起親近川普人士的關注，包括曾出席川普就職典禮的企業高層，像是Google執行長皮伽和蘋果執行長庫克。

中國官方去年12月即將輝達列為調查對象，以報復拜登政府加強對中國取得先進半導體的管制。消息人士透露，調查重心放在輝達是否在停止向中國企業銷售特定產品時有差別待遇。

川普 輝達 道瓊

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