我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

川普下令停止鑄造1美分硬幣 理由是成本超過2美分

北京傳擬考慮蘋果博通列入調查對象 累積美中談判籌碼

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾出席川普就職典禮的企業高層，像是Google執行長皮伽（左）和蘋果執行長庫克（中）成為中國官方「關注」的對象。（路透）
曾出席川普就職典禮的企業高層，像是Google執行長皮伽（左）和蘋果執行長庫克（中）成為中國官方「關注」的對象。（路透）

道瓊社報導，北京官員正在建立一個美國科技業者清單，準備以反壟斷調查在內的手段來影響和美國總統川普關係密切的科技業大咖。熟悉北京策略的人士表示，中方此舉目的是在美中預期談判累積更多籌碼。

北京方面已宣布輝達（NVIDIA）和Google展開反壟斷調查，知情人士透露，其他可能列為目標的美國企業還包括蘋果（Apple）、博通（Broadcom）以及半導體設計軟體供應商新思科技（Synopsys）。新思科技目前有一筆350億美元的收購案尚待北京審批。

道瓊社引述策緯諮詢公司（Trivium China）科技政策專家Tom Nunlist指出，中國需要爭取籌碼來反擊美國，而反壟斷正是其中最有用的手段。Nunlist說：「中國正在蒐集籌碼，他們希望在談判桌前坐下時，手中能有可打的牌。」

不過，Nunlist提醒，這種策略也有風險。他指出，比起川普上個任期，美國企業為中國站台的意願較低。況且，這類威脅可能適得其反，讓企業對投資中國更加卻步。

熟悉北京政策制定者的人士透露，中國官員希望引起親近川普人士的關注，包括曾出席川普就職典禮的企業高層，像是Google執行長皮伽（Sundar Pichai）和蘋果執行長庫克。

中國官方去年12月即將輝達列為調查對象，以報復拜登政府加強對中國取得先進半導體的管制。熟悉內情的人士向道瓊社透露，調查重心放在輝達是否在停止向中國企業銷售特定產品時有差別待遇。

川普 輝達 道瓊

上一則

獲提名諾貝爾和平獎候選人 內蒙異議人士哈達失聯

延伸閱讀

川普定2/9為美國灣日 特別選飛越「舊墨西哥灣」時公告

川普定2/9為美國灣日 特別選飛越「舊墨西哥灣」時公告
川普擬下令砍國防部數十億美元預算 派馬斯克徹查「詐騙濫用」

川普擬下令砍國防部數十億美元預算 派馬斯克徹查「詐騙濫用」
美欠債可能比想像少？川普暗示馬斯克發現財政部數據有「詐」

美欠債可能比想像少？川普暗示馬斯克發現財政部數據有「詐」
川普預告徵對等關稅、日產本田合併破局…5國際事不可不知

川普預告徵對等關稅、日產本田合併破局…5國際事不可不知

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30
泰國總理貝東塔（前左一）飛抵北京訪問，中國新任副外長華春瑩（中）在機場迎接。（取材自貝東塔臉書）

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

2025-02-06 01:30

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心