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全球物理學研究排行榜 中國機構霸榜前3、美被擠出前10

中國新聞組／北京10日電
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中國在物理學研究領域正領先世界，圖為合肥的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）。（取材自澎淎湃新聞／視覺中國圖）
中國在物理學研究領域正領先世界，圖為合肥的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）。（取材自澎淎湃新聞／視覺中國圖）

最新公布的自然指數（Nature Index）數據表明，中國在物理學研究領域正領先世界，而美國遠居其後，全球高質量物理學研究的頂尖機構均位於中國或歐洲，美國排名最高的機構僅位居13位。

香港南華早報報導，分析人士認為，這可能對美國的技術優勢產生深遠影響，因為物理學是現代技術和創新的重要基礎，但也有觀點強調美國在原創性研究突破方面仍總體領先。

自然指數由國際頂尖科學刊物「自然」編製，是一個用於追蹤各個機構和國家科學產出的數據庫。每年，自然指數都會根據在頂尖期刊中發表的科學文章和論文數量，對領先的機構（包括公司、大學、政府機構、研究所或非政府組織）和國家進行排名。

這份最新的榜單基於2023年11月起12個月內的研究成果。數據顯示，中國在排名前10的機構中占據主導地位，中國科學院、中國科學技術大學和清華大學位列前三。

躋身前10的非中國機構僅有兩家，分別是排名第4的德國馬克斯·普朗克學會（MPG）和排名第10的法國國家科學研究中心（CNRS）。美國排名前三的機構——麻省理工學院、哈佛大學史丹福大學，分別位列自然指數榜單第13、16和20位。

相比之下，在2021年的指數中，上述三所美國機構均在前10之列，而中國僅有中國科學院和中國科學技術大學兩所機構入圍

2024年，中國科技創新領域捷報頻傳。世界知識產權組織去年8月發布「2024年全球創新指數報告」顯示，中國在全球的創新力排名較去年上升1位至第11位，是排名前30的經濟體中唯一的中等收入經濟體，也是10年來創新力上升最快的經濟體之一。

11月發布的一份評估主要國家科學活動與趨勢的中國年度報告顯示，中國在2023年被美國超越後，於2024年重新奪回物理學研究領域的世界領先地位。英國「經濟學人」報導也稱，中國在科技領域處於全球領先地位，中國科學家們取得了一系列全球頂尖的研究成果，特別是在化學、物理和材料科學領域。

史丹福大學 入圍 哈佛大學

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