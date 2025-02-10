我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

美中角力／福特CEO：想贏中國電動車 先學其技術

記者謝守真／綜合報導
中美角力下，美國福特汽車表示正積極應對來自中國汽車產業的挑戰，然而其執行長法利（Jim Farley）表示，福特需要藉助中國的技術專長才能實現這一目標。福特若想與中國汽車業平起平坐甚至超越，就須學習並利用中國的相關技術。（取材自俄羅斯衛星通訊社微博）
中美角力下，美國福特汽車表示正積極應對來自中國汽車產業的挑戰，然而其執行長法利（Jim Farley）表示，福特需要藉助中國的技術專長才能實現這一目標。福特若想與中國汽車業平起平坐甚至超越，就須學習並利用中國的相關技術。（取材自俄羅斯衛星通訊社微博）

在美中兩國電動車角力之下，美國福特汽車表示正積極應對來自中國汽車產業的挑戰，然而其執行長法利（Jim Farley）表示，福特需要藉助中國的技術專長才能實現這一目標。他稱，中國在電動車電池製造領域領先西方車企數年，福特若想與中國汽車產業平起平坐甚至超越，就必須學習並利用中國的相關技術。

據美國汽車資訊媒體「Carsccops」報導，法利近期在接受美國媒體紐約時報採訪時指出，福特將透過獲取中國的智慧財產權，並結合自身的創新生態系統、美國的創造力、規模優勢以及與客戶的緊密聯繫，在全球範圍內與中國汽車產業競爭。

法利強調，「我們與他們（中國）競爭的方式是像他們20年前需要我們的知識產權（IP）一樣，獲取他們的IP，然後利用我們創新的生態系統、美國的創造力、強大的規模優勢以及與客戶的緊密聯繫，在全球範圍內戰勝他們。這將是拯救我們工業經濟最重要的一場競賽。」

報導稱，法利所言並非遙遠的計畫，而是正在發生的現實。福特正在興建的BlueOval電池園區就是一個例證，該園區預計於2026年完工，將生產依賴中國電池巨頭寧德時代技術的磷酸鐵鋰（LFP）電池。

「IT之家」指出，LFP電池技術的起源或許鮮為人知，但依彭博此前的報導可知，LFP初由美國德州大學的科學家所發現，隨後由A123系統公司（A123 Systems LLC）商業化。據悉，該公司曾獲得美國政府大量的資金支持。然而，由於電動車市場發展緩慢，A123最終破產，其資產包括電池智慧財產權被當時中國最大的汽車零件公司萬向集團收購。

另，據彭博報告，中國目前控制著全球83%的鋰離子電池製造的份額。同時，福特也正研發一款售價低於3萬美元的小型電動車，以因應中國平價電動車的競爭。儘管美國對中國進口汽車徵收的關稅暫時保護了福特，但也增加了在中國生產的Lincoln Nautilus運往美國的成本。

此外，路透提到，福特於2月5日發布最新財報顯示，該公司預計2025年其電動車和軟體業務的虧損將達到55億美元，與去年的虧損額持平，這顯示出福特在削減電池驅動車型成本方面仍面臨重大挑戰。福特新任財務長豪斯說，福特在電動車方面的損失包括對未來車款的大量投資，同時該公司還在增加產量並削減14億美元的成本。去年，福特混合動力車的銷量大約是電動車的兩倍。

電動車 破產 德州

上一則

「哪吒2」殺進好萊塢 北美首映全場鼓掌、有人哭成熊貓

延伸閱讀

美中電動車之爭 福特CEO：想贏必須先學其技術

美中電動車之爭 福特CEO：想贏必須先學其技術
ICE上門抓人 無證客「三不」維權 可要求出示地方法官逮捕令

ICE上門抓人 無證客「三不」維權 可要求出示地方法官逮捕令
貿易戰2.0到來 美企遭華爾街以關稅問題轟炸 亞企擬再轉移產業因應

貿易戰2.0到來 美企遭華爾街以關稅問題轟炸 亞企擬再轉移產業因應
加州跨性別領袖：川普禁令讓LGBTQ社群從泡泡中清醒

加州跨性別領袖：川普禁令讓LGBTQ社群從泡泡中清醒

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30
泰國總理貝東塔（前左一）飛抵北京訪問，中國新任副外長華春瑩（中）在機場迎接。（取材自貝東塔臉書）

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

2025-02-06 01:30

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心