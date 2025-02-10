挽救市占率 中版「蘋果AI」下月上線 考慮合作DeepSeek

知情人士說，蘋果正與騰訊、字節跳動洽談將它們的AI模型整合到在中國銷售的iPhone中。（路透）

在中國人工智慧（AI ）手機持續湧現之際，媒體披露，蘋果近日向開發者發送郵件，宣布將於3月25日在上海舉行「利用App le智能的力量」開發者活動。這意味著中國版蘋果AI（Apple Intelligence）功能即將上線。

蘋果AI能否落地中國受關注，這關乎iPhone未來在中國市場的銷量。

研究機構Canalys數據顯示，去年蘋果在中國手機市場出貨量下降17%，降至4290萬支，市占排名掉到第三，主因未能在當地推出創新產品。蘋果CEO庫克去年多次訪中，目的就是洽談生成式AI服務的合作。

綜合快科技、每日經濟新聞等報導，蘋果提到上述活動，開發者將一起探索Apple Intelligence和機器學習的最新動態，學習如何使用Siri和App Intents來優化用戶與App的交互，深入瞭解使用基於機器學習的API構建智慧功能的工作流程。

蘋果AI中國版本即將上線已有線索，一是庫克在財報電話會議上宣布，Apple Intelligence將在4月發布軟體更新，為用戶帶來多語言支持，其中包括簡體中文；二是蘋果技術開發（上海）有限公司年初宣告成立，營運範圍包括軟體開發、大數據、資料處理及儲存支援服務。業內普遍認為，前述公司成立或跟Apple Intelligence在中國落地有關。

根據中國AI監管政策，蘋果智能的合作商必須從美國的ChatGPT更換為中國本地AI供應商。目前不確定中文版的AI提供商，此前消息稱蘋果正在跟百度、騰訊、字節跳動進行談判。而近期AI新創公司DeepSeek （深度求索）大模型十分火熱，也有聲音指，蘋果或考慮跟DeepSeek合作。

另外，DeepSeek持續火紅，不只華為雲、騰訊雲、阿里雲等在其平台上架，同時吸引多家中國手機品牌接入，其中榮耀宣告正式接入DeepSeek，成為安卓系統中首家接入DeepSeek的手機廠商。

榮耀8日公告接入DeepSeek。手機系統版本MagicOS 8.0以上用戶，將YOYO助理升級至80.0.1.503版本及以上，可與「DeepSeek-R1」流暢對話。

據悉，YOYO智能體是榮耀以人為中心打造的終端級智慧助理，月活躍用戶已超過1.3億。接入DeepSeek-R1模型後，YOYO的自然語言處理能力、邏輯推理、上下文理解能力將升至新高度，實現更有效率的AI任務處理，從深度思考、智慧互動、個人化服務等多維度。

此前，華為宣布於其原生鴻蒙版「小藝App」接入DeepSeek-R1 Beta版，HarmonyOS NEXT版本的用戶將小藝App升級到11.2.10.310版本及以上，方能與DeepSeek進行對話。

OPPO也宣布即將在2月發表的機型「Find N5」，也接上DeepSeek-R1。OPPO Find系列產品負責人周意保稱，Find N5系統級支援DeepSeek-R1，用戶無需下載和多步驟打開，可直接透過小布助理語音喚醒。支援聯網搜尋、將產生結果匯出為本機檔案、語音提問等，「拿到新機就能直接用上，出廠自帶，無需等待OTA。」