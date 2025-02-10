「蛇打7寸」 中瞄準川普金主加徵關稅 外媒：擊中痛點

中對美加稅生效精準開火，未來可能逐級加徵。圖為川普2017年訪北京時與習近平握手。（路透）

中國對美加徵反制性關稅 10日生效，綜合外媒分析指出，中國此次雖僅選擇80項、約占12％的美國產品加徵關稅，被視為對美影響有限，但其中涉及的石油、天然氣 、煤炭、汽車項目及可能受波及的航運、輸油管等周邊相關行業，與川普 金主多脫不了關係。所謂「蛇打七寸」，中國疑鎖定川普金主所涉行業逐一、精準且局部反擊，意在擊中川普痛處，藉此示警。

美國對中國產品全面加徵10％關稅自4日生效後，中國在第一時間宣布一系列反制措施，其中包含對美國部分商品加徵關稅，其中對煤炭、液化天然氣加徵15％關稅；對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10％關稅，共涉及80項商品，將於10日生效。

綜合外媒評論指出，中國加徵的關稅影響美國約200億美元出口，約占美國每年對中國出口的12%，遠低於美國對價值4500多億美元的中國進口產品徵收的關稅，被視為對美國影響有限，但也猜測中國可能試圖有所保留，因為這可能只是川普政府邁出的第一步。

評論指出，中國此次對美加徵反制性關稅，其中涉及的石油、天然氣、煤炭、汽車項目及可能受波及的航運、輸油管等周邊相關行業，與川普金主多脫不了關係。中國疑藉著鎖定川普金主所涉行業逐一、精準且局部反擊，意在對川普形成衝擊，藉此警告川普，並爭取中國在川普上任後面對的第一波貿易戰中，以強硬姿態回擊並處於優勢地位。

第一波局部反擊的目的，在擊中川普的痛處，逼迫川普與中國對等性談判。而為應對川普下一波可能再對中國祭出的貿易制裁措施，並累積對川普的談判籌碼，中國也「保留子彈」，例如對川普選民打擊較大的農產品，未列入此次反制。

紐約時報日前報導指出，中國的反擊似乎旨在打擊美企，並向川普政府發出警告，同時保留了一些可能對世界兩大經濟體之間的貿易造成更嚴重損害的措施。另有貿易專家表示，中國保留了豁免關稅的權利，並經過精心設計，可在不造成太大損害的情況下，向川普政府發出訊號。

報導引述凱投宏觀研究人員指，此波報復性加稅中，中國自美進口的戰略產品沒受關稅影響，比如高端晶片、藥品或航空航天設備。美智庫「莫卡特斯中心」則示警，美國農業很容易受到北京報復。

美國喬治梅森大學（George Mason University）莫卡特斯中心（Mercatus Center）研究員麥克丹尼爾（Christine McDaniel）表示，10%的關稅並不高，進出口商很可能能夠承受，而不會造成極大痛苦。但她表示，美國農業很容易受到報復，而這些關稅讓所有人都意識到關稅可能會升級。