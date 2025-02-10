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「哪吒2」殺進好萊塢 北美首映全場鼓掌、有人哭成熊貓

中國新聞組／北京10日電
圖為哪吒2北美首映現場。（取材自紅星新聞）
圖為哪吒2北美首映現場。（取材自紅星新聞）

中國國產動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）票房勢如破竹，截至10日總票房80.85億元（人民幣，下同，約11億美元），成為首部進入全球票房榜前35亞洲電影。「哪吒2」昨進軍好萊塢，北美首映禮現場座無虛席，反響熱烈，一票難求。據中媒報導，海外觀眾對電影精良製作及特效讚不絕口，電影結束後全場鼓掌，有人看到哭花眼妝，好萊塢製片人也盛讚是大片。

據紅星新聞報導，當地時間2月8日，「哪吒2」在美國洛杉磯好萊塢TCL中國劇院舉辦海外首映禮，吸引了海外華人觀眾及國際影迷參與。參加首映禮的華人觀眾王女士表示，劇場是200人座劇場，電影票「預售當天很快就已經賣完了」。

一位留學生透露，好萊塢TCL中國劇院將最大的放映廳給了首映禮，現場有杜比音效，不過不是IMAX版，「200多個座位都坐滿了，劇院裡外到處是哪吒的海報，排面很足了」。現場還有不少外國觀眾打卡拍照。

北美首映場許多觀眾表示，電影不僅視覺效果出色，情感表達也非常深刻，讓不少觀眾流淚。一位華人女觀眾說，自己被故事情節感動，眼妝都哭花了：「今天恰巧畫了眼線和貼了睫毛，結果直接哭成了熊貓！哪吒媽那一段，直接把我破防，嗷嗷大哭。所有海外遊子們看這一段都會分外想家」。

有海外遊子感慨：「劇情沒得說，非常喜歡。特效真是絕了，超出預期。我感覺外國人就算看不懂中國文化，也不影響觀影，畢竟每個人生活中都有需要去反抗的東西，他們也應該能共情這個故事」。許多觀眾透露，電影結束後，全場鼓掌，「現場有很多外國人也讚不絕口」。

報導引述好萊塢TCL中國劇院對外事務負責人萊茜·努爾表示：「我真心希望中國電影能在美國特別是洛杉磯愈來愈有影響力，因為中國文化、中國電影都非常美，中國電影能吸引豐富廣泛的各類觀眾」。

在首映禮現場，星光大道上布置了充滿中國年味的裝飾，舞龍表演、武術展示等傳統文化活動，還設置了「非遺集市」，並請來了「財神爺」。

「哪吒2」北美首映會請來財神爺加持。（取材自紅星新聞）
「哪吒2」北美首映會請來財神爺加持。（取材自紅星新聞）

另據每日經濟新聞報導，中國一些業內人士預測，「哪吒2」最終票房可能達到150億元。「哪吒2」太火，向來被戲稱「一個春節賺一年的錢」的縣城影院「累並快樂著」。「麻木了，連續睡個三天三夜也不為過。」有影城經理甚至哀嚎：「（票房）啥時候跌啊，幹不動了」，並稱部分影院爆米花原料用完了，需要找別的影院借。3D眼鏡廠家也表示，斷貨了，「全世界都在找3D眼鏡」。

「哪吒2」在美國洛杉磯好萊塢TCL中國劇院舉辦海外首映。（取材自紅星新聞）
「哪吒2」在美國洛杉磯好萊塢TCL中國劇院舉辦海外首映。（取材自紅星新聞）

好萊塢 華人 洛杉磯

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