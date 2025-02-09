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不僅有DeepSeek…中國AI新創湧現 日媒：挑戰美優勢

記者陳宥菘／即時報導
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除了DeepSeek，中國AI新創企業不斷湧現，此前以美國企業為中心的性能競爭迎來新局面。（路透）
除了DeepSeek，中國AI新創企業不斷湧現，此前以美國企業為中心的性能競爭迎來新局面。（路透）

中國AI新創公司DeepSeek在春節期間橫空出世，全球關注。日媒分析，中國AI新創企業不斷湧現，包含月之暗面（Moonshot AI）等企業的實力也正在壯大。大型網際網路企業的資金以及學術機構的人才將為「中國AI」的成長提供支撐，此前以美國企業為中心的性能競爭迎來新局面。

日經中文網報導，與深度求索（DeepSeek）1月20日發布最新生成式AI大語言模型（LLM）「R1」僅僅相隔2小時，月之暗面開發的LLM「Kimi k1.5」也對外公開，宣稱推理能力超過了美國Anthropic的「Claude 3.5 Sonnet」，性能與美國OpenAI的「OpenAI o1」相當。

月之暗面成立於2023年，據美國調查公司CB Insights的數據，截至1月，其企業估值已達到33億美元。除此之外，2019年成立的智譜AI（Zhipu AI）估值30億美元、2021年成立的MiniMAX估值25億美元，以及2023年成立的百川智能（Baichuan AI）估值28億美元等，也都作為主要獨角獸企業（企業估值超過10億美元的未上市企業）而知名，並且都在競相開發AI模型。

報導指，這些中國AI新創獲得中國網路巨頭的金援。例如月之暗面成立僅一年，就從阿里巴巴集團等融資10億美元，之後還獲得了騰訊控股的投資。智譜AI、百川智慧和MiniMAX也都獲得了阿里巴巴和騰訊的投資。

野村綜合研究所的李智慧分析，這是一個雙贏的關係。IT大型企業通過與新創企業合作，並引入其產品，能夠保持技術競爭優勢；對新創企業來說，除了獲得資金方面的支援外，還能通過進入IT大型企業的生態系統，來擴大應用場景，更便捷地接觸客戶。

另一方面，中國清華大學、北京大學和中國科學院等從事AI研究的學術機構成為人才供應源，這也推動了中國AI新創企業的成長。

報導指出，剖析AI三大頂級學會被採納論文來源，去年作者人數排行榜排名前100的機構中，中國機構占31家，僅次於美國的37家。而中國在2017年制定的「新一代AI發展計畫」提出，到2030年要成為全球主要創新中心，並在國家層面推動研究，在這之後，清華大學和北京大學等的被採納論文作者人數增加了3至4倍。這些學校也是中國當局優先分配預算的「國家重點大學」。

此外，中國本土大企業也在推進自主AI的開發。比如阿里巴巴旗下的阿里雲上個月發布了LLM「通義千問」（Qwen）的最新版本「2.5-Max」，聲稱其性能超過了DeepSeek的「V3」。騰訊、位元組跳動、百度及華為等也在加快提高AI的性能。

報導指出，「DeepSeek衝擊」表明中國在國家層面推進的AI戰略正在取得成果。如果未來新創企業繼續增加並參與到性能競爭之中，美國在AI領域的優勢可能會受到挑戰。

AI DeepSeek 投資

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