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中擬建「超級大使館」 倫敦4000人示威 警鎮壓

中國新聞組／北京9日電
倫敦警方派出大批警員布防。 (路透)
倫敦警方派出大批警員布防。 (路透)

寒風細雨中，英國近30個港人、藏人、維吾爾人、華人組織及當地居民團體，8日下午在倫敦舊皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）外舉行大規模示威，反對中國在該址興建新的「超級大使館」。主辦單位指有4000人參與，是近年最大規模的海外港人示威。

自由亞洲電台報導，由於示威人數眾多，舊鑄幣廠門前空地和交通安全島不足以容納示威民眾，倫敦警方要完全封閉門前的十字路口，車輛都要掉頭改道。而該處為倫敦主幹道，封路一度使現場交通癱瘓。

大倫敦警方派出大批警員布防，至少兩名港人被警方帶走。而在集會尾聲，有集會協辦者呼籲現場人士一起「過馬路」，大批示威者於是不斷來回過馬路，一度令附近交通擠塞。持續15分鐘後，大批警員清場驅趕示威者，一名港人一度和警員口角，被從後扣上手銬帶往一旁，其後獲釋。集會整體秩序良好，未有出現統戰組織「反示威」或小粉紅滋擾。

四名國會議員現身支持示威者，其中包括前保安事務國務大臣、保守黨議員圖根達特（Tom Tugendhat），國會跨黨派香港小組主席、工黨議員麥道國（Blair McDougall），以及影子司法大臣詹里克（Robert Jenrick）和前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）。

反對中國興建新的「超級大使館」，數千人在倫敦示威。（路透）
反對中國興建新的「超級大使館」，數千人在倫敦示威。（路透）

皇家 大使館 華人

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