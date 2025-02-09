AI教母李飛飛挑戰DeepSeek？ 花不到50美元模型曝光

李飛飛。（取材自史丹福大學官網）

DeepSeek 橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI 教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。

界面新聞報導，此模型在數學和編碼能力測驗中的表現，據稱媲美OpenAI o1和DeepSeek R1等尖端推理模型。

李飛飛團隊的s1模型並非從頭訓練，而是建立在阿里巴巴的通義千問Qwen2.5 -32B-Instruct開源模型為底座，在16塊H100 GPU上監督微調26分鐘，訓練出新模型s1-32B， 取得與OpenAI的o1和DeepSeek的R1等尖端推理模型數學及編碼能力相當的效果，甚至在競賽數學問題上的表現比o1-preview 高出27%。

財聯社報導，中國某知名大模型公司CEO表示，李飛飛團隊的成就，實際上是利用從Google模型中擷取的1000個樣本來微調通義千問模型。這種微調的成本固然低廉，但優異表現仍有賴於既有模型的基礎。

每日經濟新聞報導，復旦大學電腦學院副教授、博士生鄭驍慶指出，50美元是否包含了其他資料、設備、消融實驗等費用，還要打一個問號。正如DeepSeek-V3不到600萬美元的訓練成本，實際上也只包括了訓練時的GPU算力費用。

鄭驍慶提到，「像DeepSeek或者類似的公司，在尋找有效的整合解決方案時，需要進行大量的前期研究與消融實驗。」這代表前期是需要大量「燒錢」的。

谷歌DeepMind資深研究員Wenhu Chen同樣表示，「真正神奇的是Qwen模型。我們嘗試過把基座模型換成其他模型，用同樣的資料去訓練，但最終並不能達到這麼好的效果。」

也就是說，s1-32B是站在「巨人肩膀」上，且50美元的成本也並沒有涵蓋Qwen模型的訓練費用。