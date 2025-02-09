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習近平會晤泰總理 擴大晶片電動車合作、打擊電詐

記者陳湘瑾／綜合報導
中國國家主席習近平（右）會見泰國總理貝東塔。 （新華社）
中國國家主席習近平（右）會見泰國總理貝東塔。 （新華社）

中國國家主席習近平泰國總理貝東塔6日在北京人民大會堂會見後，中泰發布22點聯合聲明，涵蓋經貿往來、人才交流、國際合作等，除增進半導體及電動汽車交流合作，聲明中也提到，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網絡詐騙等跨境犯罪。

新華社發布的聲明指出，在貿易往來方面，擴大市場准入、推廣高品質產品、擴大電子商務合作，深化清潔能源、數位經濟和綠色發展等領域合作，並增進半導體、電池、電動汽車、高端電子等產業促進企業交流合作，雙方將加快磋商《中泰經貿合作五年發展規劃共同行動計劃（2025－2029）》。

在加強互聯互通方面，雙方同意共同加快中泰鐵路一期工程建設，盡早啟動二期工程建設，扎實推進中寮泰聯通發展構想，確保三國早日實現「無縫聯結」，並同意發揮泰國作為中南半島中心的戰略位置作用，加強地區基礎設施、物流、監管、數字化互聯互通。

雙方強調在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網絡詐騙、毒品走私、非法網絡賭博、洗錢等跨境犯罪，開展湄公河聯合巡邏執法行動。雙方將進一步討論盡早確立適當協調合作機制，有效打擊網賭電詐。

泰國 毒品 習近平

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