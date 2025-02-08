生活化+科技感 搭亞冬會熱潮 哈爾濱文創玩新花樣

亞冬會文創商品。（取材自微博）

亞冬會近日在哈爾濱舉行，在哈爾濱中央大街等景區的特許商品門店裡，往來顧客絡繹不絕，冰箱貼、紀念章、毛絨玩具、盲盒等品類深受消費者青睞；亞冬會官方特許商品經營店已經超過200家。

央視新聞報導，位於中央大街二號的亞冬文創產品專營店，幾乎每天都是遊人如織、摩肩接踵。而其中有很多爆款文創產品，現在已經幾乎賣到脫銷。

第九屆亞冬會特許商品設計師汝藝冰表示，第九屆亞冬會的文創產品有兩個特點，第一是嵌入到民眾的生活當中：比如亞冬運吉祥物妮妮圖案的帽子，採石墨烯加熱技術，在戶外也能禦寒。還有行李牌，亞冬會AR可穿戴的美甲甲片、冰箱貼，以及手提包，手提包裡還有兩款冰淇淋，分別是凍梨口味的吉祥物濱濱，還有草莓口味的妮妮。

第二個特點是亞冬會的文創產品非常具有科技感。比如只要掏出手機掃一掃冰箱貼，就能收穫一段與哈爾濱之間的獨家緣分。

黑龍江哈爾濱尚志市亞布力鎮青山村，緊鄰鍋盔山，是距亞布力滑雪場最近的一個村莊，近年來當地不斷發展冰雪旅遊。為迎接亞冬會，從去年開始，青山村就整治環境。尚志市亞布力鎮青山村農家樂經營者張麗華表示，現在全村300多戶人家，其中120多戶都是從事和滑雪旅遊產業相關的生意，青山村也成為名副其實的亞布力山下第一村。

尚志市亞布力鎮青山村農家樂經營者宋文麗表示，現在天天滿房，「已經訂到2月14日亞冬會結束了」。

通過發展冰雪旅遊，青山村幾乎人人吃上「旅遊飯」，人均年收入達到3.5萬元（約4800美元）左右。