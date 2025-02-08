生活化+科技感 搭亞冬會熱潮 哈爾濱文創玩新花樣
亞冬會近日在哈爾濱舉行，在哈爾濱中央大街等景區的特許商品門店裡，往來顧客絡繹不絕，冰箱貼、紀念章、毛絨玩具、盲盒等品類深受消費者青睞；亞冬會官方特許商品經營店已經超過200家。
央視新聞報導，位於中央大街二號的亞冬文創產品專營店，幾乎每天都是遊人如織、摩肩接踵。而其中有很多爆款文創產品，現在已經幾乎賣到脫銷。
第九屆亞冬會特許商品設計師汝藝冰表示，第九屆亞冬會的文創產品有兩個特點，第一是嵌入到民眾的生活當中：比如亞冬運吉祥物妮妮圖案的帽子，採石墨烯加熱技術，在戶外也能禦寒。還有行李牌，亞冬會AR可穿戴的美甲甲片、冰箱貼，以及手提包，手提包裡還有兩款冰淇淋，分別是凍梨口味的吉祥物濱濱，還有草莓口味的妮妮。
第二個特點是亞冬會的文創產品非常具有科技感。比如只要掏出手機掃一掃冰箱貼，就能收穫一段與哈爾濱之間的獨家緣分。
黑龍江哈爾濱尚志市亞布力鎮青山村，緊鄰鍋盔山，是距亞布力滑雪場最近的一個村莊，近年來當地不斷發展冰雪旅遊。為迎接亞冬會，從去年開始，青山村就整治環境。尚志市亞布力鎮青山村農家樂經營者張麗華表示，現在全村300多戶人家，其中120多戶都是從事和滑雪旅遊產業相關的生意，青山村也成為名副其實的亞布力山下第一村。
尚志市亞布力鎮青山村農家樂經營者宋文麗表示，現在天天滿房，「已經訂到2月14日亞冬會結束了」。
通過發展冰雪旅遊，青山村幾乎人人吃上「旅遊飯」，人均年收入達到3.5萬元（約4800美元）左右。
另據新華網報導，行駛在通往亞冬會雪上項目舉辦地亞布力滑雪旅遊度假區的「亞雪公路」上，伴隨車輪和路面的摩擦，第九屆亞冬會會歌「爾濱的雪」歡快的旋律如約回蕩在冰天雪地間。黑龍江省公路建設中心亞雪公路改擴建工程項目辦工程部部長張紹駿說，公路能「唱歌」，是通過將選定的樂曲變成音樂公路模擬仿真製作文件，再根據不同旋律編制出相應的間距尺寸，並在路面刻槽，當汽車以特定時速駛過，通過共振就會產生美妙的音樂。
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