「三斷」打詐救觀光…泰總理自稱有華裔血統 保證遊泰安全

泰國總理貝東塔6日表示，中國朋友在泰國一定會非常安全。圖為她在欣賞非物質文化遺產展示。(新華社)

泰國 繼對妙瓦底等電詐園區進行「三斷」以展現打詐決心挽救旅遊業之後，泰國總理貝東塔6日再向中國民眾信心喊話稱，「我有華裔 血統，我向大家保證，中國朋友在泰國一定會非常安全」。不過據報導，中國聯合泰緬打詐行動似失效，當地電詐園區仍藉寮國電力如常運作，甚至轉戰歐美。寮國昨也向中國宣示稱已對大其力地區限電，共同鏟除網賭、電詐毒瘤。

泰緬邊境的電詐集團讓許多中國民眾對赴泰旅遊退避三舍，電詐案也重創泰國旅遊業。對此，泰國總理貝東塔特地訪華並於6日向中國民眾信心喊話稱，「我有華裔血統，我向大家保證，中國朋友在泰國一定會非常安全。我們熱烈歡迎大家來泰國」。

貝東塔5日起對中國進行國事訪問，6日她接受中國日報訪問時就泰國旅遊表示，有關赴泰旅遊安全問題僅是傳聞，「我本人親自關注所有遊客安全相關事宜。我和員警、軍方以及有關部門直接溝通，以確保每一位來到泰國的朋友，都能感到安全」，「身為一位擁有華裔血統的泰國總理，我向大家保證，中國朋友在泰國一定會非常安全」。

中國已與泰國和緬甸 官方共同打擊泰緬邊境電詐集團，泰國日前對包括電詐最猖獗的緬甸妙瓦底等五處園區進行斷網、斷電和斷油「三斷」措施，貝東塔在「三斷」措施後隨即訪華，中國國家主席習近平6日在會見貝東塔時還為泰國展現打詐決心表達讚賞。而前天，緬甸也從妙瓦底電詐園區救出包括39名中國人在內的61名受害者，中泰緬聯合打詐看似有積極成效。

不過綜合外電報導，被泰國「三斷」的緬甸妙瓦底、大其力和帕亞松如等電詐園區，仍藉由來自寮國的柴油發電機如常運作，這些地區入夜仍是燈火通明，甚至還傳出他們藉AI翻譯將詐騙對象從中國轉移到歐美，被部分中國網民質疑中泰緬聯合打詐行動失效。

而據財聯社報導，寮國也注意到該國電力被電詐園區使用情形，寮國能礦部部長坡賽昨特別會見中國駐寮國大使方虹，表示該國打擊跨國電詐犯罪的堅定決心從未改變，並已對緬甸大其力地區供電採取限流舉措，絕不允許該國供電用於電詐犯罪行為。下步將繼續與有關國家密切配合，視情況採取進一步措施。