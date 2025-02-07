我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

張蘭汪小菲抖音帳號全被封 官方批搏流量無底線

巴拿馬提退出一帶一路 中國外交部約見巴大使提出嚴正交涉

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2024年聯合國未來峰會期間，巴拿馬外交部長阿查與中國外交部長王毅舉行雙邊會談。（圖／取自巴拿馬駐陸大使館微信公眾號）
2024年聯合國未來峰會期間，巴拿馬外交部長阿查與中國外交部長王毅舉行雙邊會談。（圖／取自巴拿馬駐陸大使館微信公眾號）

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）6日宣布退出中國「一帶一路」基礎建設計畫，除中國外交部發言人林劍在7日表示深表遺憾，中國外交部部長助理趙志遠7日隨即約見巴拿馬駐陸大使萊卡羅，就巴拿馬擬終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄向巴方提出嚴正交涉。

在美國要求降低中國對巴拿馬運河影響力的壓力下，穆里諾6日宣布，巴國駐陸大使館已經正式通知北京，巴拿馬退出中國「一帶一路」基礎建設計畫的決定。這項決定將於90天後生效。

根據中國外交部發布的新聞稿，趙志遠表示，巴方宣布將終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄，中方對此深表遺憾。他先指出中巴共建「一帶一路」的好處，在共建「一帶一路」框架下，中巴各領域務實合作快速發展，取得一系列豐碩成果，為巴拿馬國家和人民帶來了實實在在的好處。

他並指出巴拿馬之舉不利人民期待，他稱，150多個國家踴躍參與「一帶一路」合作，成果惠及包括巴拿馬在內的各國民眾。在「一帶一路」上「開倒車」、行逆風船違逆中巴人民期待，不符合巴切身利益。

趙志遠強調，中方尊重巴拿馬主權和領土完整，主張大小國家一律平等，相互尊重，重信守諾。中方堅決反對美國通過施壓威脅的手段肆意破壞中巴關係、抹黑破壞共建「一帶一路」合作的行徑。中巴關係從不針對第三方，也不應受第三方干擾。希望巴方從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益出發排除外來干擾，作出正確決定。

新聞稿中並未提及萊卡羅有哪些回應，僅寫道，萊卡羅稱巴方重視對陸關係，允即報告本國政府。

一帶一路 巴拿馬運河

上一則

哪吒2熱映 3D眼鏡洗個不停、員工鎖死在爆米花機前

延伸閱讀

巴拿馬運河費用無共識 川普延後與巴拿馬總統通話

巴拿馬運河費用無共識 川普延後與巴拿馬總統通話
巴拿馬總統：退出一帶一路與魯比歐訪問無關

巴拿馬總統：退出一帶一路與魯比歐訪問無關
巴拿馬總統：已正式通知中國 退出一帶一路計畫

巴拿馬總統：已正式通知中國 退出一帶一路計畫
國務院：巴拿馬同意不收美政府船隻通行費

國務院：巴拿馬同意不收美政府船隻通行費

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台