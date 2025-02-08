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川普關USAID反給中擴大影響的優勢？中媒：炒作

中國新聞組／北京8日電
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美國總統川普近日喊話要關掉援外機構美國國際開發署（USAID）。對此，中國媒體引述一些美國人士表示，川普關閉USAID恐讓「美國的主要競爭對手中國占據了優勢」，「給了中國增強軟實力的絕佳機會」，中國將無需大幅提高對外援助水平就能取代美國在這一領域的領導地位，川普此舉無異是「自殘」。不過中媒認為這些分析都是刻意炒作渲染。

據觀察者網報導，英國衛報6日引述美國智庫機構外交關系委員會（CFR）全球衛生問題高級研究員黃彥忠對此表示，美國正把擴大影響力的絕佳機會拱手讓給中國。「川普所做的基本上是為中國提供了一個絕佳的機會，讓中國重新思考、更新軟實力項目，並重回全球領導地位的正軌上」。

據報導，在美國，持類似觀點的「分析人士」不止一位，他們將川普關閉USAID的做法形容為一種「自我傷害」。

衛報報導指出，全球格局主要由中美持續的競爭所主導，而發展領域是這場競爭的關鍵戰場，美國及其盟友正努力與中國在全球南方地區爭奪影響力。報導由此提到中方於2018年成立的一個機構，稱該機構主要負責優化中方的支出，包括涉及到「一帶一路」倡議，並稱該機構將「進一步提高援助作為關鍵外交政策工具的有效性」。

報導指出，與USAID的運作方式不同，CIDCA更注重於貸款和基礎設施項目，而非與當地組織合作，並稱中美這兩個機構的目標卻相似——擴大各自政府的軟實力和影響力。特別是在太平洋地區，美國和澳洲以及其他盟友一直在試圖阻擾中國與該地區一些國家達成安全協議。

報導擔心，如今隨著USAID可能分崩離析，一些受援國的「議價能力」也很可能大大降低。黃彥忠認為，「中國無需大幅提高對外援助水平就能取代美國在這一領域的領導地位」，「而且……中國關於國際發展、關於中方多麽無私的敘事變得更加令人信服，這也有助於中國迅速提升軟實力」。

對於這些美國人士的說法，觀察者網報導稱，這些所謂的「分析人士」說法，是刻意扯上中國來炒作渲染。 

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