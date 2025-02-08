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普通人也能撼動獨裁者…「李老師」獲提名諾貝爾和平獎

中國新聞組╱北京8日電

X平台帳號「李老師不是你老師」由李穎經營，獲美國眾議院提名為2025年諾貝爾和平獎候選人。李穎7日表示，希望向世人證明，即使是普通人，「也可以用勇氣撼動世界上最強大的獨裁者」。

本名李穎的「李老師」原本是學習藝術的留學生，卻無心插柳在2022年11月中國各地掀起反對清零政策的白紙運動中，在官方嚴格的訊息管控下，用卡通貓作為X頭像帳號的「李老師不是你老師」成為普通民眾投稿的集散地，大量且快速地更新抗議的現場影片、警方逮捕的訊息，帳號因而暴紅。

「李老師」成為中國網路消息的重要來源之一。在白紙運動結束後，中國的政治訊息、內部的大小抗議、異議表達、社會與刑事案件內容都在帳號中浮現，為外界開啟一扇窗口，「李老師」也為此被視為北京的敏感人物。

目前，「李老師」帳號有190多萬人追蹤。他曾向外媒自述，原本以為完成白紙運動的報導後生活會回歸正常，但是突然間發現在中國的銀行帳戶被凍結，才意識到再也回不去中國。他也曾收到來自匿名帳號的死亡威脅，官方也曾到他在中國的父母家訊問他們。

對於獲得提名，「李老師」在貼文裡表示，中國不僅僅是一座沉默的世界工廠，希望這一次的提名可以讓世界關注到全球五分之一人口的新聞自由和言論自由問題，和更多為了堅守自由之光而歷經磨難的良心犯們。

「我希望向人們證明，即使是普通人，也可以用勇氣撼動世界上最強大的獨裁者」，「李老師」寫道，「同時我也相信，獨裁暴政，必將在我們這一世代終結」。

白紙運動 諾貝爾 世界工廠

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