領導層戰略考量…美智庫：北京淡定看待川普2.0 更在乎競爭

美國知名期刊外交事務（Foreign Affairs）6日刊登華府智庫史汀生中心學者孫韻（Yun Sun）的專文。就美國總統川普 第二任的美中貿易戰 ，孫韻認為北京並不像在川普第1任時反應很大，而是有更大的戰略考量。

該中心的中國項目主任孫韻寫道，中國因應中美貿易戰的工具箱中有課關稅、實施出口管制、制裁美國公司、使人民幣貶值等。

孫韻提到，由於擁有與川普首任的交手經驗，中國領導高層對美國政府揚言祭出高關稅和深化美台關係均會認真看待。尤其川普第一任發生新冠肺炎疫情後，中美關係急速惡化，中國領導高層自認已體驗過最壞的局面，使川普第二任政策對北京造成的震撼效果不再。

該文中所指的更大戰略考量，則是美中競爭的進度，中國研判川普第二任的政策將自毀美國長期身為全球霸權的基礎，而中國當前的首要之務就是撐過此一難關。

此外，野村證券也在最新的報告中指出，中國應對川普2.0的大戰略正在形成，除了反制措施外，中國希望捍衛人民幣兌美元匯率，同時尋找各種方法刺激提振內需，抵銷出口可能受到的衝擊。

野村證券認為，在支持出口方面，中國可能還會增加出口退稅 ，如果川普透過大幅提高關稅發起貿易戰，預計中國將再次利用出口退稅工具來減輕對中國出口商的打擊。

出口退稅是指在國際貿易業務中，對中國報關出口的貨物退還在國內各生產環節和流轉環節繳納的增值稅和消費稅。出口退稅可以使出口貨物的整體稅負歸零，有效避免國際雙重課稅。

野村證券也認為，因為退稅的空間有限、部分工業部門產能過剩及地緣政治環境緊張等因素，中國出口退稅政策的規模可能比2018年貿易戰期間更小、更有針對性。