亞冬會開幕 保安嚴密 習近平籲共赴安全挑戰

第九屆亞洲冬季運動會開幕式7日在哈爾濱舉行，習近平出席開幕式。(新華社)

第九屆亞洲冬季運動會開幕式7日晚在黑龍江省哈爾濱市舉行，中國國家主席習近平 與其夫人彭麗媛午間在太陽島賓館宴請外賓，習近平在致詞時表示，要堅守安寧和睦的共同夢想，為平等有序的世界多極化貢獻亞洲力量。

央視新聞報導，參加宴會的外賓有汶萊蘇丹哈桑納爾、吉爾吉斯總統賈帕羅夫和夫人賈帕羅娃、巴基斯坦總統札爾達里、泰國總理貝東塔、南韓 國會議長禹元植和夫人申敬惠以及國際奧會主席巴赫、亞奧理事會第一副主席霍震霆等。

習近平致辭指出，從北京冬奧會到哈爾濱亞冬會，中國「冰雪熱」傳遍大江南北。本屆參賽國家和地區數量、運動員人數都創亞冬會歷史之最，哈爾濱將為世界呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會。

此外，習近平7日下午在哈爾濱太陽島賓館會見到出席開幕式的南韓國會議長禹元植，習近平提到，中國對南韓的政策是穩定的，呼籲中韓雙方應共同努力鞏固關係。禹元植則表示，對中國友好是南韓外交政策核心之一，不會改變。韓聯社所發布的快訊也指出，習近平稱考慮訪韓出席APEC領導人會議。

出席的中共 高層除習近平夫婦外，還有中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅與何立峰、國務委員兼公安部長王小洪、國務委員諶貽琴等。

第九屆亞洲冬季運動會開幕式7日在哈爾濱舉行，圖為開幕式表演。(新華社)

綜合媒體報導，由於有各國領導人出席，觀眾席保安嚴密，每隔幾行都有安保人員入座戒備。至於獲邀入場的民眾，觀眾下午5時前已到距離主場館2公里外的東北農業大學接受安檢，之後乘搭大巴集體前往體育中心。

大會要求，普通眼鏡、耳環、手鏈、戒指、手表等個人物品「應減盡減」，其他物品和相機、打火機等，包括手袋、糧水不可帶入會場，不得戴口罩。

本屆開幕式表演共分為上中下三個篇章。上篇「熾熱冰雪」，芭蕾舞者翩然舞動於冰天雪地之中，繪就人與自然和諧共生的美好景象。中篇「燃情時速」中，亞冬健兒的身姿在光影紗幕上飛掠而過，AR視效科技含量十足。下篇「山高水長」中，舞者身著亞洲特色服飾，以熱情舞姿展現各美其美、美美與共的生動圖景，講述亞洲攜手同行的情感聯結。

在運動員入場式環節，香港、澳門、中華台北代表團現身時，都引來觀眾格外熱烈的歡呼聲。東道主中國代表團最後登場，速度滑冰名將寧忠岩和自由式滑雪新秀劉夢婷共同擎旗。

此次開幕式點火儀式在冰雪大世界景區進行，火炬在中國冬奧會歷史首冠獲得者楊揚、中國首位男子冬奧會金牌得主韓曉鵬、奧運會競走冠軍王鎮手中依次傳遞。

這是哈爾濱繼1996年成功舉辦第三屆亞冬會後，第二次舉辦亞冬會。本屆共有來自亞洲34個國家和地區的1200餘名運動員報名參賽，是史上最多的一屆。其中柬埔寨、沙烏地阿拉伯首次參賽。