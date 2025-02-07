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預告貿易戰後續？中官媒：商務部連發三箭只是行動開始

記者廖士鋒／即時報導
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針對美國加徵關稅，中國商務部連日來有好幾項措施，官媒指這只是「開始」。（美聯社）
針對美國加徵關稅，中國商務部連日來有好幾項措施，官媒指這只是「開始」。（美聯社）

川普總統（Donald Trump）上任後對中國加徵關稅，引起中國反制，雙方爆發新一輪貿易戰，而目前中國商務部已經有三項舉措，中果官媒指，「商務部三箭連發，只是行動開始」。

川普2月1日簽署行政命令，向來自中國、加拿大及墨西哥的貨品加徵關稅，其中對中國進口貨品加徵的稅率為10%，墨西哥及加拿大則為25%，隨後川普宣布將暫緩實施對加拿大、墨西哥的新增關稅措施，至於對中國的措施則已生效，並引起中國反制。

央視旗下「玉淵譚天」6日深夜刊出一篇文章，針對2月4日以來中國商務部的三項舉措，援引「專業人士」說法提到，中國最近的一系列行動，多元且立體。文章指，「這些行動充分說明，這場博弈不單單是關稅的博弈，這些行動，可能只是開始」。

就中國將美國PVH集團、因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單，文章援引常年從事經濟與社會安全研究的賈春陽分析指，將這兩家企業列入不可靠實體清單，完全是中國政府在依法捍衛自身企業的合法利益，捍衛正常的市場經濟秩序。文章還指出，「這兩家美國實體，一定會為自己的行為買單」。

而對中國在世貿組織就美國加稅提起訴訟，文章則提到，「在目前情況下，我們很難期望世貿組織能夠做出一個生效裁決」。但與此同時還是要在多邊平台上揭示美方單邊主義行為的非法性和惡劣性質，從道義上打擊美國政府的貿易保護主義行徑。文章強調「無論美方怎樣破壞全球貿易秩序，中方仍然堅持全球貿易規則，願意扛起維護全球多邊貿易體系的大旗，這是大國該有的樣子」。

最後是中國對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。文章提到，本次實施出口管制的稀有金屬類別最為相關的就是高科技產業和軍事應用。中國商務部研究院學位委員會委員白明並指，為了更好履行防擴散等國際義務以及保障全球產業鏈供應鏈安全穩定，中國有責任和義務，進一步擴大針對稀有金屬的監管範圍，更多了解和掌握這些稀有金屬相關物項的用途。

文章最終表示，無論是法律戰、出口管制措施，還是不可靠實體清單機制在經濟領域的應用，這些行動，都是中國維護自身利益的手段。「這些行動背後，是中國絕不接受打壓的決心」。

公開資料顯示，除了中國商務部之外，中國國務院國務院關稅稅則委員會也已經宣布措施，將對美國煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，共有8類商品，此外對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅，共有72類商品，包含糞肥施肥機、化肥施肥機、純電動貨車等商品。

關稅 商務部 墨西哥

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