北京施壓泰緬打詐收穫成果 39中國人獲救 當天就移交

緬甸移交電詐受害者現場。（視頻截圖）

泰國 和緬甸 詐騙猖獗，在中國施壓下，這兩國近日展現高效率打擊電詐行動。繼泰國對緬甸邊境部分地區斷電、斷網、斷油的「三斷」措施後，緬甸隨即於昨晚移交61名從緬甸米瓦迪園區救出的電詐受害者給泰國當局，其中包括39名中國人，並承諾嚴厲打擊電詐網賭。正訪華的泰國總理貝東塔昨也在北京獲中國國家主席習近平對其打詐成果的肯定。

據央視報導，當地時間2月6日晚，緬甸國家管理委員會新聞信息組發布消息表示，緬甸政府高度重視、嚴厲打擊網賭電詐等違法犯罪行為。不法分子為謀取利益利用緬甸邊境地區局勢不穩乘虛而入，與民族地方武裝組織聯合參與大規模電詐網賭，緬甸政府正在加強調查、嚴厲打擊電詐網賭違法犯罪行為，同時呼籲民眾向政府舉報提供線索、共同打擊。

報導指出，緬甸方面當天在泰緬邊境將61名被解救的緬甸米瓦迪電詐園區受害者移交給泰國當局。此次被解救的人員中包括39名中國人、13名印度人、1名哈薩克人、5名印尼人、1名衣索比亞人、1名巴基斯坦人和1名馬來西亞人。

據泰國頭條新聞社報導，泰國相關部門將對這些受害者展開詳細調查，確認他們是否為人口販賣的受害者，並進一步了解是否涉及犯罪網絡。泰國將進一步分析相關網路信息，擴大打擊人口販賣及電信詐騙團伙的力度，加強與鄰國的合作，共同打擊跨國犯罪活動。

此前，在中國政府施壓下，泰國政府於5日、貝東塔訪華前夕，正式切斷了對泰緬邊境五個電力交易點的電力供應，緬甸邊境地區陷入一片黑暗，當地約有5至6間由中國人投資的娛樂綜合體、賭場及電騙基地。泰國副總理兼國防部長普坦昨稱，據監測，「三斷」之後，緬甸一個電騙活動聚集區，用電量已減少一半。不過據報部分電詐園區早已配備發電機，並計畫從老撾蓄電。

習近平昨在北京會見正於中國訪問的泰國總理貝東塔時，肯定泰方採取「有力措施」打擊網賭電詐，雙方並同意進一步合作打擊電詐等跨境犯罪活動。此外，雙方也同意進一步加強經濟、貿易和投資合作，促進區域互聯互通，特別是中泰高鐵建設。 中國國家主席習近平（右）會見來華訪問的泰國總理貝東塔，肯定其打詐成果。（新華社）

就中泰關係，習近平在會晤貝東塔時稱，「中泰一家親」，雙方要推動中泰命運共同體建設走深走實。中方願同泰方對接發展策略，實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中寮泰聯通發展構想早日取得更多成果。深化數位經濟、新能源車等新興領域合作。

貝東塔表示，泰方堅定奉行「一個中國政策」，期待與中方加強高層交往。