WTO收到申訴案 中超速度反擊關稅案 外媒：顯示做好準備

WTO收到中方申訴。（WTO網站截圖）

川普 政府對中國商品加徵10%關稅 後，中方態度愈來愈強硬。世界貿易組織（WTO ）表示，已於5日收到中國申訴，中批華府有關措施是「保護主義」且帶有歧視性。另外，中國商務部發言人何詠前6日在記者會上強調，「對於單邊欺凌，（中方）一定會採取必要措施，堅決捍衛自身權益。」BBC認為，從中國向WTO提訴速度來看，「北京已經做好貿易戰準備」。

綜合美國之音、觀察者網、自由亞洲電台等媒體報導，WTO引述中方的聲明稱，川普為阻止芬太尼流入而對中加徵關稅，是基於對中國的「毫無根據的虛假指控」，且關稅帶有歧視性，有違世貿規定，中方保留採取更多反制措施的權利。不過聲明並未詳細說明這些措施可能是什麼。

在WTO收到中方申訴後，中美兩國有60日時間進行磋商，之後中方可要求世貿爭端解決小組仲裁。川普在其首個總統任期曾對中國的鋼鋁徵收關稅，於2020年被裁定違反規則；然而，中方這次恐難以重演勝利劇碼，因為美國認為WTO負責最終仲裁的上訴機構越權，故否決任命新法官，上訴機構因法官人數不足，實際上已無法運作，最終裁決可能「永遠不會公布」。

美中貿易戰節奏加快，中國商務部發言人何詠前在例行記者會上表示，美方單邊加徵關稅的做法，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，加劇全球貿易緊張。

她強調，中方願同有關國家一道，旗幟鮮明地主張自由貿易和多邊主義，共同應對單邊主義和貿易保護主義挑戰，維護國際貿易有序、穩定發展。

針對中港小包裹一度遭暫停輸美後又放行，何詠前表示，美方近期對中國輸美產品加徵10%關稅，並調整小額免稅政策，這無疑將提高美國本土消費者的消費成本，降低購物體驗。希望美方能夠順應國際貿易發展趨勢，優化監管，為跨境電商發展營造公平、可預期的政策環境，也為本土消費者提供更便利、更優質優價的消費環境。