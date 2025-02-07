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「戰狼」盧沙野確認出任歐洲事務代表 爭議言行再被挖

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國駐法國前大使盧沙野出任歐洲事務代表。（圖／取自中駐法使館官網）
中國駐法國前大使盧沙野出任歐洲事務代表。（圖／取自中駐法使館官網）

甫於1月離任中國駐法大使的「戰狼外交」代表人物盧沙野，經港媒「南華早報」報導他已接任中國政府歐洲事務特別代表。中國外交部發言人郭嘉昆6日主持例行記者會時證實，中國政府已經任命盧沙野大使接替吳紅波大使。

郭嘉昆表示，中國政府已經任命盧沙野大使接替吳紅波大使，擔任中國政府歐洲事務特別代表。盧沙野特別代表將協助協調處理涉歐事務，並根據需要同歐洲國家及歐盟機構開展磋商交流等工作。

郭嘉昆表示，盧沙野特別代表是資深外交官，熟悉歐洲情況。相信他會積極履職，根據中國政府的指示和需要，協助同歐方開展溝通協調，促進對話合作，為中歐關係穩定健康發展作出應有的貢獻。

盧沙野在2019年出任中國駐法大使，駐法期間多次與西方輿論針鋒相對，發表過不少強硬、爭議性言論，並聲稱「中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的叛亂政權，中國政府隨時有權驅逐這個政權」。他曾被路透形容是「戰狼外交的傑出實踐者」。

南華早報報導指出，一名外交官表示，隨著川普重返白宮，外界預期北京會對歐洲展開「魅力攻勢」，盧沙野擔任此職位讓人感到驚訝。正值中國與歐洲關係微妙之際，近年來中歐因為貿易、地緣政治、人權和烏俄戰爭等議題，雙方關係不斷惡化、陷入緊張。

中央社報導，盧沙野被視為中國「戰狼外交」的代表，過往爭議言論不斷。他在擔任中國駐法大使時，曾公開指責對中國持批判立場的法國學者博達安（Antoine Bondaz）是「小流氓」、「意識形態魔鬼」；批判中國的人士則是「披著研究人員和媒體外衣，瘋狂攻擊中國的『瘋狗』」，招致強烈不滿，更因此遭法國外交部召見。

2023年4月，盧沙野公開指稱，包括烏克蘭在內的前蘇聯國家「在國際法上沒有有效地位」，且克里米亞「一開始就是俄羅斯的」，在全球引發軒然大波，最後由中國外交部出面緩頰。

盧沙野

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