DeepSeek關鍵人才 曾在Nvidia實習 哈佛教授嘆「留不住人」

潘梓正是DeepSeek的關鍵人才，被曝曾是Nvidia實習生。（取材自微信）

中國科技新創公司DeepSeek 崛起，顛覆美國在AI 領域主導地位，美國業界人士稱人才流失是關鍵因素之一，尤其是中國人才。前國防計畫助理部長、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）近日發文稱，DeepSeek關鍵工程師潘梓正（Zizheng Pan）曾是輝達 （Nvidia）實習生，因美國沒能留住他而回到中國，感嘆類似錢學森與潘梓正的案例一再上演。

據新浪新聞、新智元報導，艾利森在文中痛心疾首地提問：「誰曾錯失了DeepSeek？」稱DeepSeek本來有機會誕生在美國，美國卻沒有將「中國人才」留住，導致「錢學森回國」的故事再一次上演（錢被指申請美國國籍受阻）。由此的後果就是，美國在AI領域的主導地位被動搖，全球AI格局也被徹底掀翻。

艾利森在文中指的工程師，就是目前DeepSeek團隊的關鍵員工之一潘梓正。艾利森指出，潘梓正是DeepSeek多模態團隊的第四位工程師，在開發DeepSeek的R1模型方面發揮重要作用。回中國前，他在輝達實習過四個月，且拿到輝達的全職邀約。

艾利森認為，潘梓正決定回中國，是因為矽谷公司未能在美國為他提供機會。這種「人才流失」，讓他感到痛心疾首，這也提醒美國必須多麽認真地吸引和留住人才，包括來自中國的人才。在中美科技競爭中，美國應該盡一切努力避免失去更多的錢學森和潘梓正這樣的人才。

輝達的高級研究科學家禹之鼎在得知DeepSeek超越ChatGPT登頂App Store後，分享當時的實習生潘梓正回國的選擇指出，2023年夏季，潘梓正是輝達的實習生，毫不猶豫地選擇加入DeepSeek，而當時DeepSeek多模態團隊只有三個人。在DeepSeek，梓正做出重要貢獻，參與包括DeepSeek-VL2、DeepSeek-V3和DeepSeek-R1等多個關鍵項目。

「潘梓正的案例是我近年來看到的一個典型例子。很多最優秀的人才都來自中國，而這些人才並不一定只能在美國公司取得成功。相反，我們從他們身上學到很多東西。」禹之鼎說。

潘梓正2024年全職加入DeepSeek，擔任研究員。在DeepSeek超越ChatGPT登頂App Store下載榜第一時，潘梓正在X上分享自己的感受：「This moment is absolutely phenomenal to me.」（這個時刻對我來說真是太精采了。）

2021年，潘梓正加入蒙納許大學（Monash University）ZIP Lab攻讀計算機科學博士，此前分別獲得阿德萊德大學（University of Adelaide）計算機科學碩士和哈爾濱工業大學軟件工程學士學位。博士期間，潘梓正研究興趣集中在深度神經網絡效率方面，包括模型部署、Transformer架構優化、注意力機制、 推理加速和內存高效的訓練。