亞冬會7日在哈爾濱登場 習近平將出席開幕式

哈爾濱2025年第九屆亞洲冬季運動會火種採集儀式日前在哈爾濱太陽島風景區舉行。 （新華社）

暌違八年，亞洲冬季運動會（亞冬會）7日於黑龍江省哈爾濱市登場，中國國家主席習近平 將與吉爾吉斯、泰國 、汶萊、巴基斯坦等多國領導人出席開幕式，這也是繼2022年北京冬奧 以來，中國再次主辦的國際冬季運動賽事。

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據央視新聞，習近平將赴哈爾濱出席亞冬會開幕式並舉行外事活動，目前包含吉爾吉斯總統賈帕洛夫、泰國總理貝東塔、汶萊蘇丹哈桑納爾、巴基斯坦總統扎爾達里、南韓國會議長禹元植等各國領導人出席。

習近平已與吉泰汶巴四國領袖會晤，韓聯社指出，禹元植5日會見中國全國人大委員長趙樂際，他將參觀位於哈爾濱的抗日遺址安重根義士紀念館、兆麟公園等，禹元植能否拜會習近平備受關注。

人民日報日前指出，本屆共有來自亞洲34個國家和地區的1270餘名運動員報名參賽，成為參賽國家和地區及運動員數量最多的一屆。

尤其令人關注的是，來自柬埔寨和沙特阿拉伯的冰雪健兒將上演亞冬會首秀，這不僅象徵著冰雪運動的全球化發展、熱帶國家對冰雪運動的投入和熱情，也標誌著亞洲冰雪運動的版圖進一步擴大。

香港文匯報報導，7日晚間登場的開幕式以「冰雪同夢，亞洲同心」為主題，共分為上中下三個篇章。以「冰燈啟夢」作為開篇，講述一個小女孩冰雪夢想的「啟夢、追夢、圓夢」之旅。點火儀式將通過兩個會場相互聯動的方式完成。