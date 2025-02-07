我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

亞冬會7日在哈爾濱登場 習近平將出席開幕式

中國新聞組／北京7日電
哈爾濱2025年第九屆亞洲冬季運動會火種採集儀式日前在哈爾濱太陽島風景區舉行。 （新華社）
哈爾濱2025年第九屆亞洲冬季運動會火種採集儀式日前在哈爾濱太陽島風景區舉行。 （新華社）

暌違八年，亞洲冬季運動會（亞冬會）7日於黑龍江省哈爾濱市登場，中國國家主席習近平將與吉爾吉斯、泰國、汶萊、巴基斯坦等多國領導人出席開幕式，這也是繼2022年北京冬奧以來，中國再次主辦的國際冬季運動賽事。

來源：YouTube

據央視新聞，習近平將赴哈爾濱出席亞冬會開幕式並舉行外事活動，目前包含吉爾吉斯總統賈帕洛夫、泰國總理貝東塔、汶萊蘇丹哈桑納爾、巴基斯坦總統扎爾達里、南韓國會議長禹元植等各國領導人出席。

習近平已與吉泰汶巴四國領袖會晤，韓聯社指出，禹元植5日會見中國全國人大委員長趙樂際，他將參觀位於哈爾濱的抗日遺址安重根義士紀念館、兆麟公園等，禹元植能否拜會習近平備受關注。

人民日報日前指出，本屆共有來自亞洲34個國家和地區的1270餘名運動員報名參賽，成為參賽國家和地區及運動員數量最多的一屆。

尤其令人關注的是，來自柬埔寨和沙特阿拉伯的冰雪健兒將上演亞冬會首秀，這不僅象徵著冰雪運動的全球化發展、熱帶國家對冰雪運動的投入和熱情，也標誌著亞洲冰雪運動的版圖進一步擴大。

香港文匯報報導，7日晚間登場的開幕式以「冰雪同夢，亞洲同心」為主題，共分為上中下三個篇章。以「冰燈啟夢」作為開篇，講述一個小女孩冰雪夢想的「啟夢、追夢、圓夢」之旅。點火儀式將通過兩個會場相互聯動的方式完成。

亞奧理事會總幹事、世界泳聯主席、榮譽博士侯賽因·穆薩拉姆先生表示，全亞洲的冰雪運動員能夠聚集於此，以最佳精神狀態和競技水平按照最高標準參與競賽，也是在為明年米蘭冬奧會作充分準備和預熱。他說，沙烏地阿拉伯將承辦下一屆亞冬會，這將大大提高其在中東的知名度，並在賽後為當地旅遊業發展起到極大促進作用。

第九屆亞冬會7日晚在哈爾濱開幕，自春節以來已有來自四面八方的遊客造訪哈爾濱。圖為...
第九屆亞冬會7日晚在哈爾濱開幕，自春節以來已有來自四面八方的遊客造訪哈爾濱。圖為兆麟公園內，小朋友們在冰面上抽冰嘎。（新華社）

習近平 泰國 北京冬奧

上一則

中間諜投敵不到48小時被抓 嚇到癱倒「沒想到這麽快」

下一則

香港郵政繼續停收寄美國包裹 港府已與美郵政溝通

延伸閱讀

61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者被解救 有39名中國人

61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者被解救 有39名中國人
學孫子兵法？川普、習近平開打關稅戰 經濟學家：關係降溫難度高

學孫子兵法？川普、習近平開打關稅戰 經濟學家：關係降溫難度高
中泰領導會見強調深化合作 習近平肯定泰打擊電信詐騙

中泰領導會見強調深化合作 習近平肯定泰打擊電信詐騙
習近平晤吉爾吉斯總統：建好「鋼鐵絲路」

習近平晤吉爾吉斯總統：建好「鋼鐵絲路」

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光