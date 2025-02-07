亞冬會7日在哈爾濱登場 習近平將出席開幕式
暌違八年，亞洲冬季運動會（亞冬會）7日於黑龍江省哈爾濱市登場，中國國家主席習近平將與吉爾吉斯、泰國、汶萊、巴基斯坦等多國領導人出席開幕式，這也是繼2022年北京冬奧以來，中國再次主辦的國際冬季運動賽事。
來源：YouTube
據央視新聞，習近平將赴哈爾濱出席亞冬會開幕式並舉行外事活動，目前包含吉爾吉斯總統賈帕洛夫、泰國總理貝東塔、汶萊蘇丹哈桑納爾、巴基斯坦總統扎爾達里、南韓國會議長禹元植等各國領導人出席。
習近平已與吉泰汶巴四國領袖會晤，韓聯社指出，禹元植5日會見中國全國人大委員長趙樂際，他將參觀位於哈爾濱的抗日遺址安重根義士紀念館、兆麟公園等，禹元植能否拜會習近平備受關注。
人民日報日前指出，本屆共有來自亞洲34個國家和地區的1270餘名運動員報名參賽，成為參賽國家和地區及運動員數量最多的一屆。
尤其令人關注的是，來自柬埔寨和沙特阿拉伯的冰雪健兒將上演亞冬會首秀，這不僅象徵著冰雪運動的全球化發展、熱帶國家對冰雪運動的投入和熱情，也標誌著亞洲冰雪運動的版圖進一步擴大。
香港文匯報報導，7日晚間登場的開幕式以「冰雪同夢，亞洲同心」為主題，共分為上中下三個篇章。以「冰燈啟夢」作為開篇，講述一個小女孩冰雪夢想的「啟夢、追夢、圓夢」之旅。點火儀式將通過兩個會場相互聯動的方式完成。
亞奧理事會總幹事、世界泳聯主席、榮譽博士侯賽因·穆薩拉姆先生表示，全亞洲的冰雪運動員能夠聚集於此，以最佳精神狀態和競技水平按照最高標準參與競賽，也是在為明年米蘭冬奧會作充分準備和預熱。他說，沙烏地阿拉伯將承辦下一屆亞冬會，這將大大提高其在中東的知名度，並在賽後為當地旅遊業發展起到極大促進作用。
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