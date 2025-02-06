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中國社保基金 多年來罕見由同一人擔任書記與理事長

記者廖士鋒／即時報導
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中國前財政部長劉昆卸任後，罕見重返官場，並罕見同時兼任社保基金黨組書記、理事長。圖為他在中國財長任內畫面。（圖／取自中國財政部官網）
中國前財政部長劉昆卸任後，罕見重返官場，並罕見同時兼任社保基金黨組書記、理事長。圖為他在中國財長任內畫面。（圖／取自中國財政部官網）

中國全國社會保障基金理事會網站更新的領導資訊顯示，中國前財政部長劉昆任全國社會保障基金理事會黨組書記、理事長，陸媒指出，這是時隔多年，全國社保基金會黨組書記、理事長再度由同一人擔任。

澎湃新聞報導，在此之前，社保基金會理事長和黨組書記已經多年由兩人分別擔任。劉昆任職前，劉偉為財政部黨組成員，社保基金會理事長、黨組成員，丁學東為社保基金會黨組書記、副理事長。而在樓繼偉擔任社保基金會理事長、黨組成員時，王爾乘曾任社保基金會黨組書記、副理事長。

1月17日下午，中共中央組織部高層出席全國社會保障基金理事會領導幹部會議，宣布中央決定：劉昆任全國社會保障基金理事會黨組書記，免去丁學東的全國社會保障基金理事會黨組書記職務。不久後，中國財政部網站和全國社會保障基金理事會網站近日更新後的領導資訊顯示，劉昆已任財政部黨組成員，全國社會保障基金理事會黨組書記。

港媒香港01則指出，已經退休一年多的前財政部長劉昆，不僅於1月17日任全國社會保障基金理事會黨組書記，而且在1月27日任財政部黨組成員。「這是一次罕見的人事任命，打破多年以來的官場慣例」。

文章提到，梳理中共十八大人事換屆以來的財政部長履歷會發現，劉昆的重新出山不同尋常。在中國官場，已經到齡的官員在退休之後重新出山的情形十分少見。一個港人熟知的案例是前任香港中聯辦主任駱惠寧。卸任山西省委書記後，駱惠寧突然重新出山擔任香港中聯辦主任，直到2023年卸任。

文章認為，據此邏輯可以類推，劉昆在退休一年多後重新出山，擔任全國社會保障基金理事會黨組書記，「說明最高層看重他的能力」。至於他重返財政部任職，「要麼說明最高層看重他擔任財政部長期間的工作表現，希望他在當前形勢下繼續發揮餘熱，要麼說明隨著形勢的發展，全國社保基金理事會的工作與財政部的工作日益聯繫緊密，故讓他以全國社會保障基金理事會黨組書記的身份擔任財政部黨組成員」。

公開資料顯示，劉昆出生於1956年12月，曾任廣東省副省長，中國全國人大常委會機關黨組成員、全國人大常委會預算工作委員會主任、第十二屆全國人大財經委員會副主任委員，財政部黨組書記、部長等職務。2023年9月不再擔任財政部黨組書記，同年10月卸任財政部部長，交棒給藍佛安。

而中國的社保基金會是財政部管理的事業單位，至2023年底資產總額達3兆元人民幣，作為基金投資運營機構，不明確行政級別。此前，社保基金會理事長一職多由前任財政部部長出任，如劉仲藜、項懷誠、謝旭人、樓繼偉等均曾擔任這一職務。劉偉則是從財政部副部長調任社保基金會理事長。

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