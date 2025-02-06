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華為AI晶片功能大躍進 測試曝已達Nvidia H100效能6成

記者謝守真／綜合報導
DeepSeek測試後，稱昇騰910C推理性能可達H100的六成。（取材自華為官網）
DeepSeek測試後，稱昇騰910C推理性能可達H100的六成。（取材自華為官網）

根據DeepSeek研究人員的測試，華為最新的AI處理器昇騰910C（Ascend 910C）的推理性能，已達到Nvidia（輝達，又譯英偉達）H100 GPU的60%。外媒報導，這可能有助在中美關係緊張的情況下，減少中國晶片業對美國的依賴。同時也表明，儘管受到美國政府的制裁，且無法獲得台積電領先的製程技術，華為的AI處理器能力仍在快速進步。

中國科技媒體「快科技」指，華為昇騰910C採chiplet封裝，第二代7奈米（N+2）製程，整合約530億個電晶體。據悉，此款晶片是用以抗衡輝達所生產的晶片。儘管昇騰910C並非目前最強AI晶片，它仍有助於降低對輝達GPU的依賴。經過DeepSeek的測試，910C處理器的推理效能超乎預期。

此外，若透過手動優化華為CANN（Compute Architecture for Neural Networks）核心，上述晶片性能還可進一步提升。DeepSeek對昇騰處理器及其PyTorch儲存庫的原生支援，可讓輝達CUDA（Compute Unified Devices Architectured，統一計算架構）到CANN無縫轉換，從而更容易將華為的硬體整合到AI工作流程中。

華為官網顯示，CANN是華為昇騰就AI場景推出的異質運算架構，對上支援多種AI框架，對下服務AI處理器與程式設計，是提升昇騰AI處理器運算效率的關鍵。同時針對多樣化應用場景，提供高效易用的編程接口，支援用戶快速建構基於昇騰平台的AI應用和業務。

有分析指，隨著AI模型架構向Transformer收斂，CUDA和PyTorch編譯器的重要性將會降低。同時，DeepSeek的加入將大幅降低華為對輝達的依賴，為AI公司提供更具成本效益的替代方案，尤其是在推理方面。這也「反映即使受美國政府制裁、以及無法獲得台積電的先進製程技術，華為AI處理器的能力仍快速進步中。」不過，昇騰910C將由中芯國際生產，但因缺乏先進的光刻設備，所以良率仍偏低。

華為最新的AI處理器昇騰910C的推理性能，已達到Nvidia H100 GPU...
華為最新的AI處理器昇騰910C的推理性能，已達到Nvidia H100 GPU的60%。(路透)

AI 華為 輝達

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