DeepSeek強大到無法封殺？紐時預言：北京勢必干預

DeepSeek大模型持續火熱。（路透）

中國人工智慧 公司DeepSeek 震動全球，近日多國陸續以資安等理由對其進行限制等措施。中國官方究竟是否干預了民間公司DeepSeek的經營？紐約時報引述分析人士認為，DeepSeek成功體現了中國最高領導人習近平曾告誡中國要「占領技術制高點」的雄心壯志，中共 很難抑制對其進行更直接干預的衝動。不過也有美媒感嘆，DeepSeek已強大致無法被封殺。

紐約時報報導指出，DeepSeek是一家私營公司，沒有明顯的國家支持，但它的成功體現了中國最高領導人習近平的雄心壯志，他曾告誡中國，要「佔領技術制高點」。對習近平來說，這一時刻有助於削弱美國在人工智慧領域的優勢光環，而人工智慧是激烈的超級大國競爭中的一個關鍵領域。

DeepSeek已經證明，中國有可能讓人工智慧變得更便宜、更容易為每個人所使用。但問題是，執政的中共如何管理這項技術的崛起，而這項技術有朝一日可能會產生顛覆性影響，威脅到中共的利益和對權力的控制。

現在鐘擺已經擺向了另一個方向，報導引述卡內基國際和平基金會研究中國人工智慧的研究員馬特·希恩說，對該行業的信心可能會被證明是一把「雙刃劍」。中共的「核心本能是傾向於控制」，希恩說。「當他們對中國人工智慧的能力重拾信心時，他們可能很難抑制對這些公司進行更直接干預的衝動」。

報導稱，彷彿是在凸顯這種可能性，DeepSeek創始人梁文鋒受邀參加了1月20日與中國總理李強的座談，就在同一天，該公司發布了其最新、最強大的人工智慧模型R1。DeepSeek並未被視為中國所謂的「人工智慧六小虎」之一，梁文鋒的出席顯得更加引人注目。

另據北京日報報導，盡管義大利、澳洲，以及美國德州等地的政府連日來陸續想對DeepSeek進行限制乃至封殺，但美國彭博資訊在一篇文章中直言：DeepSeek已經無法再被封殺。

這篇文章的作者凱瑟琳·索貝克（CatherineThorbecke）是彭博資訊關注亞洲科技動向的專欄作家。她認為DeepSeek與其他那些被美國封殺的中國科技產品有一個最大的不同，即DeepSeek的開發團隊選擇了將其大模型開源，甚至還發布了論文，相當細致和透明地分享了他們是如何搭建這一大模型，

文章稱，這意味著，即便美國可以封殺掉DeepSeek的手機和網頁端的應用，DeepSeek的大模型、思路和代碼都已經融入了全世界的人工智能社區，被包括美國在內的程序人員廣泛使用。「華盛頓已經幾乎不可能再去消除DeepSeek的影響了」，索貝克寫道。