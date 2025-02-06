泰「斷網、斷電、斷油」不夠？ 想端掉緬電詐園區仍難

自5日上午9時起，泰國正式切斷泰國與緬甸邊境的五個對緬供電點供電，以配合政府打擊跨境電信詐騙的決策。圖為2月4日晚從泰國達府湄索拍攝的泰國與緬甸邊境地區。（新華社）

泰國 總理貝東塔昨抵華訪問，行前泰國對緬甸 米瓦迪詐騙集團大本營斷油、斷電、斷網，被視為展現重視泰中關係及挽回中國遊客信心舉動。中國媒體分析，光是「三斷」還不夠，尤其米瓦迪電詐團夥涉及政治等複雜因素，又涉中緬泰三國，打擊難度很高，預計中方此次將向貝東塔提出徹底鏟除米瓦迪電詐窩點的具體要求，不排除最終聯合出動軍事力量，一勞永逸鏟除。

據新民周刊報導，中國演員王星在泰國遭遇電詐園區詐騙及人口販賣事件近日迎來了一個突破性後續，泰國政府5日早上9時開始對泰緬邊境 的緬甸地區五個點位斷網、斷電和斷油，以打擊相關地區的電信詐騙活動，其中涉及供電地區包括緬甸米瓦迪等。

而這次「三斷」行動時間點就在貝東塔訪華之前，有評論指出，這代表泰國不僅是對國內安全和泰國旅遊業的高度重視，也反映了泰國政府對中泰雙邊關係的看重。

但「三斷」要徹底端掉米瓦迪仍有很高難度。上海正策律師事務所律師張兢憶表示，「三斷」可能使得電詐園區進入混亂狀態，有利於打擊行動的展開，但相比緬北電詐園區，米瓦迪電詐園區規模更大、園區設施更完善、犯罪手法更多元、性質更惡劣，最重要的是牽涉其中的勢力也更為錯綜複雜。除了「三斷」政策外，還需要考慮其背後的政治因素等。

據報導，控制米瓦迪地區的實力派人物，是緬甸克倫族邊防軍上校蘇奇督。 常年在東南亞從事網路賭博等灰色產業的柬埔寨籍華人佘智江，也在這裡成立電信詐騙基地。邊防營的「三蘇」是米瓦迪電詐園區的最大「保護傘」。米瓦迪地區的政治生態、軍事生態與經濟生態都十分微妙複雜。

中國官媒新華社旗下「牛彈琴」發文指出，貝東塔此次訪華，是一次很特別的訪問，也是中國外交的一次特殊舉動。中泰領導人會晤一個重要的議題，就是如何徹底剿滅泰緬邊境的電詐集團。中國在看，世界也在看。也意味著米瓦迪的末日，也快到了。

詐騙綁架如此猖獗，與當地勢力的庇護以及腐敗密不可分，畢竟是其他國家領土，在不出動軍隊的情況下，怎麼協調各方力量，怎麼直搗黃龍迫使對方知難而退，這就考驗著智慧。「米瓦迪是塊硬骨頭，但中國必須啃下來」，在尊重緬甸主權下，司法通緝、外交攻勢、經濟獎勵，還有群眾路線等，恩威並施，可以做成很多事情。