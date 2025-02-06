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又有美巨頭被盯上 中擬查蘋果App Store 恐添貿易摩擦

編譯陳律安／綜合報導
北京可能蘋果App Store啟動調查。（美聯社）
北京可能蘋果App Store啟動調查。（美聯社）

繼Google和英特爾（Intel）之後，又有一家美國科技大廠遭北京盯上。彭博資訊報導，中國的反壟斷監管機構正準備對蘋果App Store的政策、以及該公司對應用程式（App）開發商的收費啟動調查。據悉，這是為了對蘋果正式調查而對其政策進行審查，恐為美中貿易戰開闢新戰線。

川普宣布對中國加徵關稅後，中國監管機構近日動作頻頻。中國國家市場監督管理總局（SAMR）4日宣布對谷歌展開反壟斷行為調查，英國金融時報（FT）報導，英特爾也可能面臨審查。

金融市場5日原本就籠罩在美中貿易戰以及Alphabet和超微（AMD）財報不盡如人意的陰影下，北京擬對蘋果開鍘的消息傳出後避險意味更濃，金價不斷改寫新高，日圓大漲逾1%。蘋果盤前股價挫低3%，美股那斯達克100期指大跌1%。

知情人士透露，中國國家市場監督管理總局正檢視蘋果的一些政策，例如對應用程式內購抽成多達30%、以及禁止使用外部支付服務等規範。知情人士說，自去年以來，總局官員已接觸過蘋果和App開發者，因事未公開，知情人士不願具名。

消息人士說，監管當局認為，蘋果可能對中國的App開發商收取了不合理的高額費用；此外，禁止第三方應用程式商店與支付方式也限制了競爭，並損害中國消費者的權益。若蘋果拒絕調整，北京可能正式啟動調查，但若溝通順利，也可能不會展開調查。

蘋果與騰訊、字節跳動等中國App開發商的糾紛由來已久，這種情況也發生在世界各國。

今年以來，全球前兩大經濟體美國與中國的緊張局勢迅速升級。川普上任沒多久，便對中國加徵10%關稅，北京當局也以關稅和出口限制回擊，並在2日對Google發動反壟斷調查。若北京正式對蘋果展開調查，可能成為美、中貿易戰新的衝突點。

蘋果作為全球知名的美國企業，在中國擁有大量業務，多數iPhone也在當地生產。在中國擁有大量業務，多數iPhone也產自當地。對蘋果而言，中國市場的重要性僅次於美國，中國也是全球最大的智慧手機、運算和人工智慧（AI）市場。

App 貿易戰 關稅

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