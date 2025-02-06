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泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

記者陳宥菘、編譯廖玉玲／綜合報導
泰國總理貝東塔（前左一）飛抵北京訪問，中國新任副外長華春瑩（中）在機場迎接。（取材自貝東塔臉書）
泰國總理貝東塔（前左一）飛抵北京訪問，中國新任副外長華春瑩（中）在機場迎接。（取材自貝東塔臉書）

中國男演員王星赴泰試鏡途中被誘騙至緬甸電詐園區，重創中客遊泰信心。泰國總理貝東塔5日起對中展開四天訪問，6日將會見中國國家主席習近平，兩國並將簽署多項包括經貿投資等事務在內的諒解備忘錄。貝東塔此行旨在挽回中國旅客信心，出訪前夕，已下令切斷緬泰邊境詐騙園區的網電油供應，除宣示打詐決心，也向北京輸誠。

綜合中媒、泰媒報導，就在貝東塔抵達北京前一天，泰國內閣4日也批准中泰高鐵第二期工程，總投資額逾3400億泰銖（約101.2億美元）。顯示除了打詐，泰方也積極鞏固雙方經貿關係。

王星1月在泰國被綁往緬甸的詐騙園區，引發高度關注。美國之音引述洛伊研究所東南亞項目研究員拉赫曼‧雅科布（Rahman Yaacob）說，「中國很擔心泰國的情况，尤其是網路詐騙中心，因此泰國總理此次訪問是為向中國保證，泰國人正在盡一切努力處理詐騙中心議題。」

貝東塔訪中前夕，彭博資訊報導，鑒於詐騙橫行幾乎快到動搖國本的程度，泰國將對緬甸米瓦迪詐騙集團大本營斷油、斷電、斷網。此舉引發緬甸民眾搶購，當地柴油價格已從每公升35銖飆升至60銖。

泰國副總理兼內政部長阿努廷在泰國外府電力局（PEA）總部主持切斷向鄰國（緬甸）供電的儀式。他表示，如果緬甸正式承諾阻止詐騙中心使用泰國的電力供應，那麼泰國的電力銷售就可以恢復。

中國外交部發言人林劍5日表示，「中方對相關國家採取強有力的措施表示歡迎，願同泰國等相關國家共同努力，加強執法合作，堅決打擊網賭電詐，維護海外中國公民的安全和合法權益，維護中國與有關國家正常人員往來交往的秩序」。

貝東塔5日傍晚飛抵北京，泰國總理府發言人指出，貝東塔將利用此次訪問推動兩國在經濟、貿易和投資問題上的合作。貝東塔將與中國針對推動半導體供應鏈、電動車電池製造與開發、加速中泰高鐵一期、二期建設等議題進行討論。

中泰高鐵第二期工程（呵叻至廊開段）全長約357公里，將連結一期工程（曼谷至呵叻段）的鐵路，沿途設五個車站，並在廊開府建設一個貨運中轉中心，為跨境鐵路貨運中轉提供一站式服務，工程預計於2030年完工。

中泰高鐵第一期工程是在2017年7月獲批建設，全長約253公里，預計於2028年建成通車，目前工程進度約36%，稍有延宕。而作為中國與泰國共建「一帶一路」項目，中泰高鐵是泰國第一條高鐵，將實現與中寮鐵路銜接，可直接抵達中國雲南省昆明。

中泰高鐵路線圖 製表／廖士鋒
中泰高鐵路線圖 製表／廖士鋒

泰國 緬甸 投資

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