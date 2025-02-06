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習近平晤吉爾吉斯總統：建好「鋼鐵絲路」

記者陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平（右）5日在北京人民大會堂與吉爾吉斯總統賈帕洛夫會談。（新華社）
中國國家主席習近平（右）5日在北京人民大會堂與吉爾吉斯總統賈帕洛夫會談。（新華社）

中國國家主席習近平5日在北京與到訪的吉爾吉斯總統賈帕洛夫舉行會談，兩國決定「深化新時代全面戰略夥伴關係」。習近平表示，要建設好中吉烏鐵路。賈帕洛夫回應，願建設好中吉烏鐵路這條「鋼鐵絲路」，並繼續在台灣等議題上堅定支持北京。

中吉烏鐵路去年12月27日啟動建設，將是中國通往歐洲與中東的「最短貨運路線」，與現在主要途經俄羅斯的中歐班列路線相比，縮短900公里，節省七至八天，將改變當前地緣經濟格局。習近平曾稱，要努力把該鐵路打造成為共建「一帶一路」合作新的示範項目，為建構更緊密的中國─中亞命運共同體注入新動力。

據新華社，習近平表示，中國願持續擴大經貿投資合作，進口更多吉爾吉斯優質商品，並支持更多陸資企業赴吉投資。「要全面提升互聯互通水平，高標準、高品質建設好中吉烏鐵路」，開通更多客貨運航班，並拓展跨國電商、大數據、人工智慧等合作。習近平並指願與吉方密切協作提升中國─中亞機制合作水平，做實做強上合組織。

據報導，賈帕洛夫表示，兩國關係近年提升到新水平，中國是吉方可靠的朋友和夥伴。吉方將繼續在台灣、涉疆、涉港等議題上堅定支持中方，願與中方推動吉中命運共同體建設取得更多成果，高品質共建「一帶一路」，建設好中吉烏鐵路這條「鋼鐵絲路」。

俄通社報導，賈帕洛夫此行還將與中國總理李強、人大委員長趙樂際會談，並出席7日的哈爾濱亞冬運開幕式。吉爾吉斯卡巴爾通訊社指出，雙方元首會談後簽署了20餘份合作文件。

習近平 一帶一路 投資

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