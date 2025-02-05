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中2024年服務貿易規模 首破1兆美元

中國新聞組／北京5日電
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中國商務部3日表示，2024年中國服務貿易進出口總額為人民幣7.5兆元，年增14.4%，創下歷史新高。官員指出，這是中國服務貿易規模首度突破1兆美元，而線上遊戲「黑神話：悟空」全球大賣及擴大過境免簽等有一定提振作用。

新華社報導，據商務部數據，2024年中國服務貿易的出口額年增率為18.2%，進口額年增率為11.8%。

商務部國際貿易經濟合作研究院服貿所長李俊宣稱，中國過去一年全面放寬優化過境免簽政策，China Travel在全球社交媒體平台「掀起熱潮，成為新的流量密碼」，從故宮、長城、兵馬俑、張家界、九寨溝、黃山等傳統景點和自然風光，到街頭巷尾市區漫步，中國各地國際遊客逐漸增多。

李俊又說，中國遊「爆火出圈」，有望推動服務貿易規模持續擴大，帶動全球旅行服務進一步繁榮發展。

他提到，2024年中國數位文化內容和平台輸出「表現亮眼」。其中，遊戲是中國文化服務出口的重要類別，「黑神話：悟空」2024年首度發表以來，迅速在全球多個遊戲平台登上銷量榜首，斬獲多項行業大獎。

李俊提到，2024年中國電影、電視劇等網路視聽內容和平台輸出表現優異；網路文學輸出「步伐加快」。

他說，今後官方應持續提升「制度型開放水平」。全面實施跨境服務貿易負面清單，適時「縮單縮表」，有序推進跨境服務貿易「梯度開放」。並繼續主動對接國際高標準經貿規則，推動服務貿易領域規則、規制、管理和標準相通相容。

同時，要盡快啟動建設國家服務貿易創新發展示範區，打造服務貿易綜合改革開放示範平台，發揮平台引領作用，以開放創新不斷為服務貿易發展注入新動能。同時持續發揮「服貿會」等重大展會平台作用，並建設好「服務貿易國際合作園區」，不斷優化開放合作環境。

商務部 故宮

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