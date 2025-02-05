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繼NVIDIA、Google後 中國考慮對英特爾展開調查

記者林宸誼／即時報導
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英特爾（Intel）近日面臨困境，執行長基辛格傳出「被退休」後，公司正在尋覓新任執行長；英媒又指其可能像輝達、谷歌一樣，受到中國官方調查。（路透）
英特爾（Intel）近日面臨困境，執行長基辛格傳出「被退休」後，公司正在尋覓新任執行長；英媒又指其可能像輝達、谷歌一樣，受到中國官方調查。（路透）

美國總統川普宣布對中國加徵關稅後，中國監管機構動作頻頻。中國國家市場監督管理總局（SAMR）4日宣布對谷歌(Google)展開反壟斷行為調查，英國《金融時報》報導，英特爾（Intel）也可能面臨潛在審查。

有分析認為，此舉是對於美國對中國全面加稅的反制措施，經過精心考量。

報導引述2名知情人士透露，陸方針對谷歌的調查，重點將集中在該公司的安卓作業系統，以及對使用該系統的中國手機製造商造成的損害。

知情人士稱，陸方在去年12月宣布對輝達(NVIDIA)展開類似的反壟斷調查，目前也正在考慮對美國晶片製造商英特爾展開新的調查；其中一人補充說，尚不清楚陸方對英特爾的調查性質，調查是否啟動也可能會受到中美關係狀況的影響。

清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭表示，此次針對美企的調查，可能是陸方對川普政府向中國加徵關稅採取報復措施的一部分。

上述2名知情人士表示，陸方於2019年首次啟動對谷歌的調查，此後擱置多年，於2024年12月重啟。此舉發生在川普就任美國總統之前，川普在競選期間多次揚言要對中國商品徵收高額關稅。據透露，1月川普上台前，中國監管部門曾訪問谷歌在北京的辦公室，要求交出相關信息。

2024年12月，中國還宣布對輝達展開調查。當時，即將離任的拜登政府利用最後幾個月的時間，加強對先進晶片出口管制，試圖阻止中國日益增強的人工智慧發展。

金融時報稱，對美國大型科技集團的反壟斷調查，可能會導致這些公司面臨與全球收入相關的罰款，或失去在最大的國際市場之一的某些市場准入。

中國是英特爾全球最大的市場，超過美國。數據顯示，該公司2024年在中國的銷售額達到155億美元，占其全球營收29%。

川普 英特爾 谷歌 輝達

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