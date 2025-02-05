仿川普劇本？分析：中4招「克制」反擊美關稅 製造談判籌碼

就川普可能加徵關稅，中國喊話加強對話協商。圖為2017年中國國家主席習近平（右）在北京接待到訪的川普。（路透）

美國對中國進口產品加徵關稅 於4日正式生效，而中國方面不甘示弱立即推出多項反制措施。港媒信報引述外電分析認為，北京反制舉措似乎頗為克制，料主要為貿易談判前掌握一些籌碼。BBC表示，中國宣布10日起對部分美國進口商品加徵關稅，這個時間點也意味著美中仍有時間從貿易戰邊緣脫身。

綜合法廣、美國之音等媒體報導，中國官方對美國加徵10%關稅祭出四招反制：一是10日起對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅；二是將Calvin Klein的母公司美國PVH集團和美國基因測序公司因美納（Illumina）列入不可靠實體清單；三是對谷歌（Google）涉嫌違反「中國反壟斷法」開展立案調查；四是對部分稀有金屬對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。

中國宣布對Google展開反壟斷調查。（歐新社）

然而，外界認為北京報復措施十分克制，甚至經過計算，試圖讓美國回到談判桌；以能源為例，制裁內容針對是其少量的美國進口能源。BBC認為，北京算計並挑選反制關稅的對象商品，可能是在任何對話前爭得談判籌碼的起手式。

彭博引述專家分析稱，中國的回應「慎重而恰當」，「讓北京看起來是在有所作為，但實際上不會被視為招致進一步的報復」。美國大西洋理事會研究員宋文笛指出，關稅是一種談判策略，「這就是為什麼最新一輪的報復非常有針對性和選擇性」。

半島電視台報導，新加坡 國立大學南亞研究所資深研究員帕里特（Amitendu Palit）分析，中國此舉可能是效法美國總統川普 的劇本。不排除美中領袖對話的可能性，「中國可能將（對部分美國商品的）關稅延後，以期未來幾天會有這類進展」。

新加坡最大證券公司大華繼顯分析，北京當局正設法在接近談判桌之前掌握一些討價還價的籌碼。一旦中美就貿易談判時間達成共識，市場就會將其視為另一個積極訊號，局勢應該會趨於穩定，但這需要一些時間，未來幾天仍會有很多不確定因素和噪音。

東亞銀行也認為，中方反制措施不會對中美兩國談判產生太大影響，這與加拿大和墨西哥的情況一樣，這些反制舉措只是為了增加貿易談判的籌碼。

就北京對美反制的報復性關稅，觀察人士普遍認為，象徵意義大於實質意義。安本駐新加坡投資總監Xin-Yao Ng指出，就像大多數國家一樣，中國官方總是會進行一些報復，因為政治上他們不能被視為順從。他認為，這些報復是經過衡量的。正如川普的10%關稅也比他最初承諾的60%更加謹慎。但貿易討論肯定將非常激烈，關稅威脅也將增多，並給中國股市帶來一再壓力。

法國外貿銀行指出，相較加墨，美國和中國顯然更難就川普的經濟和政治要求達成一致。即使兩國能夠就一些問題達成共識，關稅亦可能被用作一種經常性的工具，這可能是今年市場波動的一個主要原因。同時，中國在關稅、出口管制和市場准入限制方面選擇更有針對性的方法，基本上是在展示其作為最大市場和生產國之一的實力。