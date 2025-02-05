美取消低於800元小額豁免 衝擊中電商 歐盟傳也要查Shein

美歐相繼祭出新措施，對Temu、Shein這些中國零售電商平台恐造成衝擊。（路透）

美國對中國進口產品加徵10%關稅的措施於4日正式生效，同時取消了價值低於800美元的「小額豁免」條款；歐盟 據傳也將加強對Temu和Shein 等零售商發貨的海關檢查，以確保公平競爭和產品安全。這些改變將對依賴小額包裹運輸的廉價中國電商 平台產生顯著影響，航空貨運業者也受到嚴重衝擊。

綜合法廣、美國之音等媒體引述法新社報導，消息人士透露，歐盟計畫對Shein啟動正式調查，以判定該公司是否未能遵守歐盟的消費者保護規則，如果Shein被判過錯成立，有可能面臨罰款。去年10月，拼多多海外版Temu也曾遭調查。

另一方面，美國4日取消「小額豁免」條款，根據新規定，過去可享受關稅減免的800美元以下商品，將不再獲得豁免。第一財經報導，這一條款曾大幅促進了Shein和Temu等電商公司的發展，使其能夠每天向美國運送數百萬個小包裹。隨著「小額豁免」的取消，預計將影響這些平台的銷售並削弱中國電商在全球市場的競爭力。

據美國海關與邊境保護局（CBP）數據顯示，過去十年適用於「小額豁免」的貨物數量增長超過600%。從2015財年的約1.39億件增加到2023財年的超過10億件，2024財年更是預計將突破13.6億件。美國人口普查局數據也顯示，2023年，來自中國的低值免稅進口商品總額達47億美元，自2014年以來增長超過一倍，成為美國第八大進口類別。

Temu、Shein及AliExpress等平台提供大量低價商品，包括15美元的智慧手表和3美元的運動鞋，背後分別由中國電商巨頭拼多多和阿里巴巴支持。這些低價電商的崛起也對美國電商巨頭亞馬遜造成衝擊，亞馬遜去年推出了低價電商平台Haul，並允許第三方賣家直接從中國向美國消費者銷售商品，商品價格均在20美元以下。

為應對逐漸收緊的「小額豁免」政策，Temu和Shein自去年起開始尋求其他應對策略。Temu吸引在美國擁有倉庫和庫存的中國賣家入駐，而Shein則在美國設立了配送中心和供應鏈中心，以增強其市場競爭力。