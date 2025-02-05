「過境未經外交協調」菲控解放軍艦闖內水 連2天海空對峙

菲律賓指控穿越菲國「內水」的中國解放軍艦包括055型飛彈驅逐艦、054A型飛彈巡防艦和903型綜合補給艦。圖為解放軍055型驅逐艦南昌艦於2021年參加中俄海上聯合演習。（新華社）

中國與菲律賓在南海爭端升高，一連兩天出現海空監視與對峙情況。解放軍 南部戰區3日穿越巴西 蘭海峽赴遠海演訓，遭菲方指控闖入菲國「內水」，解放軍南部戰區空軍4日還在黃岩島舉行「例行巡航」，並指控菲律賓與「域外國家」聯合巡航，破壞南海和平穩定。

解放軍南部戰區發言人田軍里3日表示，當天南部戰區組織海空兵力，經巴西蘭海峽赴遠海開展演訓，「相關行動始終保持安全、規範和專業操作」。他指出，菲方就中解放軍艦艇編隊「正常過航行為」進行誣衊炒作，嚴重損害包括中國在內的其他國家正常航運航行權利。

菲律賓西民答那峨島司令部3日隨即回應，正在密切監視3艘進入菲律賓領海的解放軍艦艇動向，這些艦艇於2日在南海附近首次受到監視，並穿過民都洛海峽駛往蘇祿海。

菲方確認穿越該國「內水」的3艘解放軍艦分別為055型飛彈驅逐艦、054A型飛彈巡防艦和903型綜合補給艦。菲方強調解放軍艦所穿越的海峽屬海上交通線，允許他國船隻過境，但上述艦艇在過境前未經外交協調，且航速異常緩慢，不符無害通過原則，菲方並以兩架飛機監視。

中菲在南海爭端再起之際，兩架菲律賓空軍FA-50戰鬥機與美國空軍B-1轟炸機四日在南海空域進行聯合巡航。（美聯社）

路透報導，菲律賓和美國空軍4日在南海上空進行聯合巡航，此舉激怒了中國，後者也在爭議島礁進行「例行巡航」。菲律賓空軍發言人卡斯蒂略表示，美菲在南海舉行了為期1天的演習，旨在加強作戰協調，並加強兩國空軍的敏捷作戰運用能力。

卡斯蒂略說，兩架菲律賓FA-50戰鬥機和兩架美國B1-B轟炸機參加軍演，軍演項目包括飛越有主權爭議的黃岩島，中國目前實質控制黃岩島。卡斯蒂略表示：「與任何特定問題無關。這只是我們例行訓練的一部分。」

解放軍南部戰區空軍發言人李健健4日宣布，南部戰區空軍當日位於黃岩島空域進行例行巡航，他指控「期間，菲律賓與域外國家組織『聯合巡航』，破壞南海地區和平穩定」。

李健健稱，南部戰區空軍部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，「任何攪局南海的軍事活動盡在掌握。」

此次海空對峙事件前不久，北京與馬尼拉雙方1月16日甫在廈門舉行副外長級的南海問題雙邊磋商機制第10次會議，中共 駐菲使館在1月27日也曾邀菲律賓總統夫人麗莎、參議院議長艾斯古德羅到使館作客，中共駐菲大使黃溪連當時呼籲雙方「應本著對歷史、對人民、對未來負責的態度，推動兩國關係早日重回正軌」。