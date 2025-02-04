中國芭蕾舞團在美演出是大外宣？甘迺迪藝術中心遭關切

中國中央芭蕾舞團賀歲舞劇「過年」，1月29日在甘迺迪表演藝術中心首演。(新華社)

中國中央芭蕾舞團（National Ballet of China）近期在華府甘迺迪表演藝術中心演出。美國2名國會議員日前指出，舞團是中共 政治機器的一部分，批評該中心變相支持中國打壓藝術家、並質疑北京在利用機會推動宣傳。中國駐美大使館 否認指控，稱其「完全沒有根據，荒謬可笑」。

中國中央芭蕾舞團賀歲舞劇「過年」1月29日在甘迺迪表演藝術中心首演。(新華社)

綜合中央社、美國之音等媒體報導，中國中央芭蕾舞團近日完成在甘迺迪表演藝術中心的5天演出，中國駐美大使謝鋒出席首演時表示，「期待中美架起更多文化藝術橋梁，把兩國人民拉得更近。」

但在演出前，美國國會美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），與美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席史密斯（Chris Smith）致函甘迺迪表演藝術中心，對中心安排該舞團演出提出質疑。

兩人在信函指出，中央芭蕾舞團是中國共產黨 政治機器的一部分，舞團5位領導人中，3人是共產黨員、團長馮英曾擔任人大代表等職務；此外，舞團內部設有一個黨委辦公室，專門負責確保舞團遵循中共的指導方針。

他們表示，在中國「沒有自由的藝術表達」，且中國中央芭蕾舞團受中共「控制」，中國透過芭蕾舞向美國民眾呈現友善形象，卻同時在國內外（包括美國）迫害立場相左的作家、藝術家。

兩人質疑中央芭蕾舞團演出的目的與意圖，也批評甘迺迪表演藝術中心支持中共宣傳、支持中共打壓藝術家和知識分子，這並非負責任的管理方式。他們也向甘迺迪表演藝術中心提出8大問題，包括是否會在2026年的預算說明中，向國會報告是否收到來自中國、中共相關的捐款等。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇否認指控，稱中央芭蕾舞團是世界著名的芭蕾舞團。強調這是文化對話的光輝典範，促進了兩國人民之間的相互了解。「如果正常的人文和文化交流被政治化和妖魔化，那將是不幸的。」

甘迺迪表演藝術中心也否認使用聯邦資金支持演出，並為接待中國中央芭蕾舞團辯護，稱這是其「文化外交」努力的一部分。