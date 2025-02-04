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中國芭蕾舞團在美演出是大外宣？甘迺迪藝術中心遭關切

中國新聞組／北京4日電
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中國中央芭蕾舞團賀歲舞劇「過年」，1月29日在甘迺迪表演藝術中心首演。(新華社)
中國中央芭蕾舞團賀歲舞劇「過年」，1月29日在甘迺迪表演藝術中心首演。(新華社)

中國中央芭蕾舞團（National Ballet of China）近期在華府甘迺迪表演藝術中心演出。美國2名國會議員日前指出，舞團是中共政治機器的一部分，批評該中心變相支持中國打壓藝術家、並質疑北京在利用機會推動宣傳。中國駐美大使館否認指控，稱其「完全沒有根據，荒謬可笑」。

中國中央芭蕾舞團賀歲舞劇「過年」1月29日在甘迺迪表演藝術中心首演。(新華社)
中國中央芭蕾舞團賀歲舞劇「過年」1月29日在甘迺迪表演藝術中心首演。(新華社)

綜合中央社、美國之音等媒體報導，中國中央芭蕾舞團近日完成在甘迺迪表演藝術中心的5天演出，中國駐美大使謝鋒出席首演時表示，「期待中美架起更多文化藝術橋梁，把兩國人民拉得更近。」

但在演出前，美國國會美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），與美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席史密斯（Chris Smith）致函甘迺迪表演藝術中心，對中心安排該舞團演出提出質疑。

兩人在信函指出，中央芭蕾舞團是中國共產黨政治機器的一部分，舞團5位領導人中，3人是共產黨員、團長馮英曾擔任人大代表等職務；此外，舞團內部設有一個黨委辦公室，專門負責確保舞團遵循中共的指導方針。

他們表示，在中國「沒有自由的藝術表達」，且中國中央芭蕾舞團受中共「控制」，中國透過芭蕾舞向美國民眾呈現友善形象，卻同時在國內外（包括美國）迫害立場相左的作家、藝術家。

兩人質疑中央芭蕾舞團演出的目的與意圖，也批評甘迺迪表演藝術中心支持中共宣傳、支持中共打壓藝術家和知識分子，這並非負責任的管理方式。他們也向甘迺迪表演藝術中心提出8大問題，包括是否會在2026年的預算說明中，向國會報告是否收到來自中國、中共相關的捐款等。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇否認指控，稱中央芭蕾舞團是世界著名的芭蕾舞團。強調這是文化對話的光輝典範，促進了兩國人民之間的相互了解。「如果正常的人文和文化交流被政治化和妖魔化，那將是不幸的。」

甘迺迪表演藝術中心也否認使用聯邦資金支持演出，並為接待中國中央芭蕾舞團辯護，稱這是其「文化外交」努力的一部分。

中國中央芭蕾舞團演員29日和美國小朋友在美國首都華盛頓甘迺迪表演藝術中心演出賀歲...
中國中央芭蕾舞團演員29日和美國小朋友在美國首都華盛頓甘迺迪表演藝術中心演出賀歲舞劇《過年》。(新華社)

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