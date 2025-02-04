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解放軍穿越菲律賓巴西蘭海峽 稱完全符合國際法

記者陳政錄╱綜合報導
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巴西蘭海峽位置示意圖。(取材自中國公眾號「烽火觀點」)
巴西蘭海峽位置示意圖。(取材自中國公眾號「烽火觀點」)

中菲南海角力持續之際，解放軍再次行經菲律賓腹地「巴西蘭海峽」，引發關注。據解放軍南部戰區3日晚間發布訊息稱，相關行動始終保持安全、規範和專業操作，完全符合國際法和國際實踐，認為菲方就中方艦艇編隊正常過航行為進行汙衊炒作，嚴重損害包括中國在內的其他國家正常航運航行權利。

與此同時，在兩國海權爭端加劇，間諜戰亦受關注之際，據馬尼拉公報報導，菲律賓海軍發言人特立尼達3日表示，中國正對菲律賓進行包括騷擾和入侵、疑似間諜活動，以及網路攻擊、水下無人機、與犯罪活動有關的非法離岸博彩運營等在內的打擊，呼籲菲律賓採取全民行動來抵制。

事實上，去年6月，菲律賓國家通訊社等媒體就曾報導，解放軍海軍綜合訓練艦「戚繼光」艦與登陸艦「井岡山」艦，曾在結束對柬埔寨、東帝汶兩國的訪問和遠海任務後，穿越民答那峨島和巴西蘭島之間的巴西蘭海峽，引發菲方海軍高度關注，派出砲艇與小艇追蹤監視。

巴西蘭海峽是國際海上通道之一，長約30公里，最窄處僅15.7公里，左側為蘇祿海，右側為西里伯斯海，距離菲律賓第三大城達沃僅395公里，距離巴拉望島428公里，位處菲律賓腹地，以致解放軍在相關海域的任何行動都受到關注。

解放軍 巴西 間諜

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