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巴拿馬退出一帶一路／分析：中或改企業名義繼續合作

中國新聞組／北京4日電
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中國和巴拿馬兩國官員簽署貿易協議期間，兩國國旗被擺放在桌上。 (路透資料照片)
中國和巴拿馬兩國官員簽署貿易協議期間，兩國國旗被擺放在桌上。 (路透資料照片)

巴拿馬總統穆里諾2日與美國國務卿魯比歐會談後，宣布不續簽「一帶一路」倡議，並會研究提早退出的可能性。中美兩強角力戰場擴大至拉丁美洲，學者分析，北京政府應會避免在此時與川普產生正面衝突，可能透過外交層面與巴拿馬進行更多接觸，透過軟實力發揮影響力，或者改由企業名義繼續實質合作。

美國之音報導，巴拿馬是第一個參與「一帶一路」的拉美國家，面對美國「挖牆角」，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎認為，「中國當然可以抗議或者向巴拿馬施壓，但是在這個時間點，沒有必要跟川普政府正面衝突。」他表示，未來在巴拿馬運河運作的中國企業，可能面對中資經營的港口被巴拿馬國有化，或由美國公司收購。

莊嘉穎直言，儘管巴拿馬終止一帶一路能消除美方對中國的疑慮，卻無法阻止中國持續在巴拿馬施展經濟影響。 因應美國壓力，中國與其他國家可以放棄官方一帶一路的經濟合作，改由企業名義繼續實質合作，像是中國近年會在第三國註冊子公司進入限制較多的市場。

台北政治大學國關中心副研究員曾偉峯分析，巴拿馬政策轉向時間點顯然基於美國的地緣政治影響力，中國除了祭出外交戰譴責美國霸權主義外，只能從外交層面與巴拿馬進行更多接觸，通過軟實力、文化對其產生影響力。

在巴拿馬擬退出一帶一路的消息傳出後，中國社群平台上多批評美國施壓，網友稱「威逼利誘是美國的慣用手段」、「川普施壓只是為了逼各國上談判桌」，還有人分析未來巴拿馬運河控制權的談判將出現三種情況：一、李嘉誠獲得一筆補償出局，由美國企業接手；二、美方直接出兵，李嘉誠血本無歸出局；三、中方介入後，美方被逼無奈維持現狀。

相對於網路上的熱烈討論，中國媒體反而未見相關報導，中國外交部也尚未對此作出回應。

一帶一路 川普 巴拿馬運河

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