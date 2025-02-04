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中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

貿易戰威脅 高盛估人民幣將貶至7.5價位

記者黃雅慧／綜合報導
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北京當局可能會允許人民幣中間價走弱。(中通社)
北京當局可能會允許人民幣中間價走弱。(中通社)

美國4日起對中國商品加徵10%關稅。港媒引述高盛分析指出，人民幣在岸市場5日開市時，中方可能會允許人民幣中間價走弱，而在岸人民幣現匯價格最終將跌向7.4至7.5。高盛預測，鑑於中國經濟和持續寬鬆貨幣政策的必要性下，預計中國第1季將降準50個基點。

高盛指，對中國商品加徵10%的關稅，低於該行最初採用的20%的基線。中國將允許人民幣中間價逐漸滑向7.3。

法國外貿銀行認為，美國的關稅政策有機會導致高通膨，聯準會將難以降息，從而維持中美間利差，對人民幣形成貶值壓力；估計人民幣對美元於今年底貶至7.4，甚至7.5水平。

受川普關稅政策訊息影響，離岸人民幣率先反應，人民幣對美元離岸匯率昨日早盤盤中一度觸及今年新低，報7.3679，創自2022年10月以來的新低。與此同時，美元指數開盤時升至109，較上一個交易日上漲1.2%。

中信證券首席經濟學家明明在研報中指出，美元指數全年或維持高位、潛在的美國對陸加徵關稅等外部擾動或是人民幣匯率最大的風險因素。但假如美國對陸加徵關稅的幅度和節奏不及預期、中美或積極展開經貿磋商以有效緩和市場情緒等，有望階段性支撐人民幣匯率表現。另外，他也預計人行穩匯率決心較強，相關政策也有望繼續加碼。

中國機構銀河證券研報認為，這波關稅政策落地對人民幣的衝擊將比2018年弱，一方面川普先前已在公開場合預告，市場已充分預期。且目前狀況與2018年不同，包括美國處於降息周期、本輪中國財政擴張開啟時間較早、與出口表現部門更強等支撐了人民幣匯率。

關稅 匯率 高盛

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