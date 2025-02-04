我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

入境免簽放寬 外國遊客暴增 中國外語導遊薪資漲3倍

中國新聞組╱北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
外國遊客近半年來大量入境中國旅遊。圖為北京故宮景山前的外國遊客。(新華社)
外國遊客近半年來大量入境中國旅遊。圖為北京故宮景山前的外國遊客。(新華社)

隨著中國不斷放寬入境免簽政策，各地多了不少外國遊客新奇而興奮的身影。在火爆中國遊熱潮中，外語導遊需求孔急，有的外語導遊最近的薪資漲了三倍。

央視財經報導，據中國國家移民管理局預測，今年春節假期全國口岸將迎來新一輪出入境客流高峰，日均出入境人員將達185萬人次，較去年春節假期增長9.5%。愈來愈多的外國人選擇到中國過春節。相關平台資料顯示，蛇年春節期間入境遊訂單同比增長203%。

報導引述一名北京在地人47歲的姚先生經歷。2001年，20出頭的姚先生從新聞上了解到外語導遊崗位短缺且未來收入可觀後，日常堅持自學英語，一年後老姚順利拿到導遊證，開始專注北京地區入境外國遊客的導遊講解工作。

「精講故宮」是姚先生的拿手好戲，大到王朝迭代、建築風格，小到一磚一瓦顏色搭配、背後的特殊寓意，他總能精準拿捏外國遊客的好奇心，用方便外國遊客理解的方式，將中國傳統歷史和文化向遊客娓娓道來。

2018年開始，他以文旅博主的身分，將日常導遊工作拍成短視頻，吸引了海內外70多萬粉絲關注。與往年春節不同，今年是首個「世界非遺版春節」。外國旅客不僅想要打卡中國的著名景點、品嘗地道美食，還迷上了中國豐富多彩的傳統文化。春節期間，姚先生在社交媒體上發起直播，並向外國粉絲介紹中國農曆新年。

姚先生說，最近一年他接觸的外國遊客中大概80%是第一次來到中國，他們對中國的一切都充滿好奇。他為此閱讀了大量的歷史資料和書籍，積累了8萬多字的講解內容，希望在有限的時間裡，為想要認識了解中國的外國遊客推開一扇窗。

外國遊客增多，為姚先生帶來比過去更豐厚的收入，幾乎是之前收入的三倍。但旅遊市場上，外語導遊特別是小語種導遊仍然十分短缺，屬於供不應求的稀缺資源。資料顯示，截至2024年年底中國約有66萬持證導遊，外語導遊僅占比約8.4%。姚先生從2002年當導遊後，中途也曾做過其他工作，隨著2023年以來文旅產業復甦需要大量持證導遊，姚先生的副業導遊工作變成了全職。

春節 故宮 移民

上一則

貿易戰威脅 高盛估人民幣將貶至7.5價位

下一則

中國低空經濟熱門 6大學搶開新科系培養人才

延伸閱讀

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕
「世界陽光女人」蛇年春節聯歡會 記錄成長、攜手未來

「世界陽光女人」蛇年春節聯歡會 記錄成長、攜手未來
大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」

大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」
班森賀新春大遊行 各族裔同樂

班森賀新春大遊行 各族裔同樂

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？