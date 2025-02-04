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嫦娥7號明年發射 前往月球南極尋水冰

記者賴錦宏／綜合報導
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中國計畫在2026年發射「嫦娥7號」前往月球南極尋找水冰資源。圖為「嫦娥4號」登陸器，2019年由「玉兔2號」月球車拍攝。(新華社資料照片)
中國計畫在2026年發射「嫦娥7號」前往月球南極尋找水冰資源。圖為「嫦娥4號」登陸器，2019年由「玉兔2號」月球車拍攝。(新華社資料照片)

中國計畫2026年發射「嫦娥7號」月球探測器，前往月球南極尋找水冰資源。科學界普遍認為月球南極盆地有水冰資源，可轉化成水和氧氣供人類使用，也能轉化成氫當作火箭燃料；月球南極部分地區全天候都有陽光，是太陽能的潛在來源。先前中國已宣布計畫在2030年實現載人登月的目標。

央廣總台報導，隨著「嫦娥6號」任務完成，「嫦娥7號」任務已經提上日程。按照計畫，中國將在2026年發射「嫦娥7號」月球探測器，前往月球南極尋找水冰資源。

中國探月工程總設計師吳偉仁說，月球南極的深洞穴可能存在水冰，「嫦娥7號」將攜帶飛躍器，著陸後進入洞穴進行現場勘查。

「嫦娥7號」任務副總設計師唐玉華指出，月球水冰的發現，將大幅降低從地球運送水的成本，有助於人類在月球建立基地、進行長期活動，進而推動火星探測和深空探索。此外，水冰的存在，也為探索月球及其它行星上是否存在生命提供重要線索。

報導指，「嫦娥7號」探測器將配備四個裝備，包括軌道器、著陸器、巡視器和飛躍器。飛躍器將配備水分子分析儀，從月球南極的陽光照射區，飛到永久陰影區內的撞擊坑底部進行探測，以確定水冰的位置、數量和散布情況，這是月球探測器從未有過的設計。

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