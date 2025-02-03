我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

劉德華「9個字」哀悼大S… 曾認「吻戲放感情」：我會愛上她

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透引述白宮發言人李維特稱，川普和中國國家主席習近平將在未來數天內通話。（路透資料照）
路透引述白宮發言人李維特稱，川普和中國國家主席習近平將在未來數天內通話。（路透資料照）

美國將對所有進口自中國的商品加徵10%新關稅，美國總統川普表示，華府與中方可能於未來24小時展開對話，但稱若與中國未能達成協議，關稅將會顯著提高。同時，路透引述白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）稱，川普和中國國家主席習近平最快將在本周通話。

港媒「信報」指出，川普向記者表示，華府可能調高針對中加徵的關稅幅度，而非1日公布的10%。他稱，華府與中國官員可能在未來24小時展開對話，結果或影響對美方對中國加徵的關稅稅率。他形容，1日所簽署針對中國加徵關稅行政命令是「開放式條款」，當中包含令兩國貿易關係「更平衡」的因素。

路透則提到，在美國對中國新一輪關稅政策即將生效之際，白宮3日表示，美國與中國之間「可能在未來24小時內」就關稅問題展開討論。白宮發言人李維特則指，「這將在未來數日內發生」，這將是川普自1月20日就職以來後與習近平首次通話，川普就職前兩人曾經通話。

李維特還在美國福斯電視台新聞節目中表示，「總統（川普）最近在橢圓形辦公室表示，他計畫在未來24小時內與習近平舉行會談」，她還指，「不會提前透露即將進行的會談內容」。

此外，川普3日簽署行政命令，命令美國財政部和商務部成立一檔主權財富基金（Sovereign wealth fund），稱基金可能用以收購中國知名科技企業「字節跳動」旗下影音平台TikTok（海外版抖音）。

川普稱，這項行政命令要求華府相關部門，在12個月內成立主權財富基金，把美國民眾的資產貨幣化，融合為更具流動性的資產組合以造福民眾。不過他未提及主權財富基金的資金來源。

TikTok在美國擁有約1.7億用戶，去年5月美國國會以國家安全為由通過禁令，要求TikTok母公司「字節跳動」在今年1月19日禁令生效之前出售該應用程式，否則將面臨禁令。不過，川普就任總統當日即簽署行政命令，延後執行上述國會禁令75天，希望TikTok能夠在期間易手，不再由中資控制，並希望美國在收購TikTok的合營企業能占50%股權。

川普 關稅 TikTok

上一則

繞過CUDA框架？DeepSeek或準備適配中國產GPU

下一則

傅聰︰王毅將主持安理會會議 是與魯比歐會面好時機

延伸閱讀

川普向烏克蘭要保護費？ 提議稀土資源交換軍援和金援

川普向烏克蘭要保護費？ 提議稀土資源交換軍援和金援
「貿易戰2.0」 陸、加、墨反制川普關稅…進入懦夫博弈

「貿易戰2.0」 陸、加、墨反制川普關稅…進入懦夫博弈
川普下令設主權財富基金 可能用於收購TikTok

川普下令設主權財富基金 可能用於收購TikTok
加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」

大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」
大S徐熙媛驟逝／與汪小菲的孩子監護權、遺產分配恐不易解決

大S徐熙媛驟逝／與汪小菲的孩子監護權、遺產分配恐不易解決
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點