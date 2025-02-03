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取消禁團令、赴陸橙色警示？陸委會：透過小兩會溝通

記者陳宥菘／台北即時報導
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就兩岸開放觀光，陸委會主委邱垂正3日出席海基會「2025大陸台商春節聯誼活動」前重申，希望能盡速透過觀光小兩會溝通，安排相關事宜，至於台灣是否解除禁團令以及調降橙色旅遊警示，也會在小兩會溝通。(記者陳宥菘／攝影)
就兩岸開放觀光，陸委會主委邱垂正3日出席海基會「2025大陸台商春節聯誼活動」前重申，希望能盡速透過觀光小兩會溝通，安排相關事宜，至於台灣是否解除禁團令以及調降橙色旅遊警示，也會在小兩會溝通。(記者陳宥菘／攝影)

春節之前，大陸文旅部宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，陸委會則數次回應，宜經「觀光兩會」討論再進行，兩岸恢復觀光仍在原地打轉。陸委會主委邱垂正3日重申，要透過「小兩會」解決過去各種觀光亂象，以及低價團一條龍特定利益問題，同時也要一併考慮兩岸新現狀，包括軍機艦擾台、懲獨22條威脅台人赴陸人身安全等。至於台灣是否解除禁團令以及調降橙色旅遊警示，也會在小兩會溝通。

邱垂正3日上午出席海基會「2025大陸台商春節聯誼活動」前接受媒體聯訪，就兩岸開放觀光，他重申，希望能盡速透過觀光小兩會溝通，安排相關事宜。

他指出，已經很長時間沒有陸客到台灣來，且兩岸現狀也有很多改變，如今軍機艦擾台已成常態，連農曆春節期間，兩岸互道新年快樂之際，軍機艦仍然到台海滋擾，帶給我們很多的不安。還有懲獨22條對大陸台商或赴陸旅遊的國人都帶來人身安全的風險，「如何降低風險、減少外部成本，都需要小兩會來處理。」

邱垂正表示，有很多業者反映，過去兩岸觀光存在許多不愉快的經驗，比如說陸方暫停陸客赴台自由行，「說斷就斷」，讓很多業者血本無歸，以及低價團一條龍現象，不是所有業者都能分享觀光利潤，大家都看得到吃不到。也有民眾反映，陸客赴台會排擠其他觀光資源，甚至連購買演唱會的機會都會減少，也會排擠其他國家觀光客。

他強調，兩岸觀光是公權力事項，無法由民間來取代，許多事都無法迴避由政府出面，所以我們建議由兩岸觀光小兩會出面處理，這些屬於公權力事項的溝通，小兩會來進行是最適當的，「又不涉及前提，行之多年的機制應該恢復。」

至於台灣是否取消禁團令，並調整赴陸旅遊橙色警示？邱垂正表示，這些都會在小兩會溝通，這樣才能夠為國家、為國人、為業者爭取到最大利益。

邱垂正說，陸委會希望兩岸相向而行、釋出善意、讓善意良性循環，也希望兩岸觀光事宜能夠行穩致遠，「有時候起頭更重要」，放在兩岸觀光小兩會的架構下來溝通協商，最能確保我們的最大利益。

觀光 兩會 春節

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