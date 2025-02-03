關係升溫 澳洲總理艾班尼斯：盼加強與中關係

澳洲總理艾班尼斯1日在墨爾本華人社區舉辦的新春嘉年華活動上致詞表示，希望加強澳中關係。(取材自新華社英文版)

澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）1日表示，希望加強澳中關係。

新華社報導，艾班尼斯1日在墨爾本華人 社區舉辦的新春嘉年華活動上致詞表示，澳中友好符合兩國利益，澳洲政府致力於穩定澳中關係與合作，希望兩國關係未來能更加牢固。

艾班尼斯表示，澳洲對中國出口牛肉、龍蝦、葡萄酒等產品，雙方經濟關係非常重要。但相較於經貿聯繫，澳中兩國人民之間的關係更為重要。

去年12月中旬，中方解除對澳洲最後一項龍蝦進口禁令，雙邊持續4年的貿易出口限制徹底結束。

艾班尼斯致詞時也提到，中國文化讓澳洲更豐富，拓寬了澳洲人的視野。春節 已成為澳洲文化傳統的一個組成部分。澳洲全國有許多春節慶祝活動，人們歡聚一堂共迎蛇年新春，彼此送上祝福，期待新年新機會。

據報導，澳洲反對黨領袖達頓（Peter Dutton）在同場活動表示，春節是慶祝澳中兩個偉大國家之間交流往來的絕佳機會。澳中關係可以追溯到19世紀，但「未來是兩國關係中最重要的元素，兩國關係的未來將更加光明。」