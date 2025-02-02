Nvidia新顯卡東京開賣限量10組 中客翻牆插隊搶買

日本東京秋葉原一間電腦零件商家開賣NVIDIA新顯示卡，引來多人聚集排隊，出現混亂場面。（影片截圖）

Nvidia（輝達 ，又譯英偉達）新顯示卡「GeForce RTX 5090」在東京秋葉原開售，限定10組，實際售價約20萬至58萬日圓（約1289至3738美元），卻來了超過上百人排隊，場面一度陷入混亂；店家抽籤券發放購買抽籤券時，有2名疑似中國籍的男女爬上幼兒園圍欄，試圖越過圍欄插隊，最終店家只好決定中止店頭抽籤。據稱，現場聚集了多達3400人。

日媒分析，這宗騷動現場疑似有大量來自中國的業者參與其中，傳轉售價驚人，高達四、五倍，而且這宗事件的背後，凸顯出美中之間的半導體出口管制措施「有漏洞」。

根據日本 「J-CAST新聞」報導，電腦工房秋葉原零件館宣布1月30日販售Nvidia顯示卡，即吸引大批搶購人潮，甚至影響到附近的交通；儘管店家已派出了20多名員工維持秩序，並告知提前排隊者將視為無效，但因語言溝通等問題，因為排隊的8成是外國人，而且到處都可以清楚聽到中文，現場難以控制。最終店方決定中止店頭抽籤，改為網絡抽籤的方式。

疑似中國籍男女攀上附近一間幼稚園的圍欄，店員急忙呼喝「別這樣！下來！」卻未獲回應。X平台上流傳照片，顯示幼稚園的招牌斷裂，碎片掉在地上。

報道稱，美國已對中國實施半導體出口管制，顯示卡也在管制範圍內。為了符合管制規定，在中國銷售的輝達顯示卡型號為「RTX 5090D」，與其他地區銷售的RTX 5090在性能上有所差異，主要是AI 處理的Tensor核心數量減少，繪圖性能也略有下降。

日媒報導指出，儘管現場也有不少單純想買電腦零件的日本一般消費者。但問題是，每家店能拿到輝達RTX 5090數量本來就不到15張，市場供給嚴重不足。目前尚不清楚購買到輝達RTX 5090顯示卡的人，是否能夠合法攜帶入境中國，如果真的允許，這宗事件恐怕不只是單純的轉售風波，而可能演變成更嚴重的問題。

儘管輝達GeForce RTX系列顯示卡在中國也有販售，但受到美國半導體出口管制政策影響，在中國只能買到AI功能受限的閹割版。因此即使在日本售價達50萬日圓，中國富裕階層仍願意以4、5倍的價格收購「完整版」，目前正值中國春節長期，吸引大批中國代購買家到現場。