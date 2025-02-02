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無錫拈花灣迎新年視頻又禪又科技 馬斯克暈了…喊Wow

中國新聞組／北京2日電
無錫拈花灣的迎新年視頻結合禪意和科技，吸引馬斯克按讚。（取材自科技生活快訊）
無錫拈花灣的迎新年視頻結合禪意和科技，吸引馬斯克按讚。（取材自科技生活快訊）

江蘇無錫拈花灣一夜火出圈！無錫拈花灣的迎新年視頻結合無人機和煙火表演等精彩元素，連特斯拉創辦人馬斯克都點讚，還在視頻下方留言「Wow」。網友笑稱馬斯克被中國魅力狠狠拿捏了，還有人調侃，拈花灣得到科技大老的認可，「這下門票怕是要漲價了」。

綜合中國日報、科技生活快訊報導，在這個讓馬斯克讚嘆的視頻裡，可看到上千架無人機在夜空中變換著各種酷炫圖案，和煙火表演相互映襯，把夜空裝扮得如夢如幻，彷彿置身於童話世界。還有百米長的火龍表演，萬千金花從天上落下，相當浪漫。

據了解，這個視頻最初是由中國駐巴西的副總領事田玉震在1月29日晚上首發的，之後許多帳號搶著轉發，馬斯克也是在眾多轉發中看到了這個視頻，更忍不住在自己的社交媒體帳號上留下了「Wow」。

有網友激動地說：「馬斯克都點讚了，這下咱拈花灣真的要火遍全球啦！必須安排上，去現場感受感受這神仙地方的魅力！」還有人調侃：「馬斯克這是被咱中國的傳統文化『迷暈』了吧，連一向冷靜的他都忍不住點讚，這視頻得多精彩啊！」「這下拈花灣的門票怕是要漲價了」。

有分析認為，無錫拈花灣迎新年視頻能獲得馬斯克的點讚，並不是偶然。首先，拈花灣帶有禪意特色的獨特魅力，就像一塊巨大的磁鐵，吸引著全球的目光。拈花灣將佛教文化和江南水鄉的自然風光巧妙融合，營造出一種寧靜祥和的氛圍，不僅讓國內遊客感受到傳統文化的魅力，就連外國友人也對中國文化產生了濃厚的興趣。

馬斯克 無人機

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