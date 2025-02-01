彭博：美國防人員為用DeepSeek 辦公電腦連中國伺服器

據一名知情美國國防部官員透露，在五角大樓屏蔽對杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司（DeepSeek）的訪問前至少兩天，該部雇員為使用其新人工智能聊天機器人還在將辦公電腦連上中國的伺服器。（路透）

據一名知情美國國防部 官員透露，在五角大樓屏蔽對杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司（DeepSeek ）的訪問前至少兩天，該部雇員為使用其新人工智能聊天機器人還在將辦公電腦連上中國的伺服器。

彭博援引兩名要求不具名的知情人士報導稱，負責五角大樓IT網路的美國國防資訊系統局（DISA）在當地時間1月28日晚間採取行動，屏蔽了中國人工智慧（AI ）新創企業深度求索（DeepSeek）的網站。其中一名知情人士稱，此舉是美國國防部官員對五角大廈工作人員使用DeepSeek工具「表示擔憂」之後所做出的。

另一名知情的國防部官員則稱，在五角大廈採取行動阻止訪問DeepSeek網站前，美國國防部的僱員們曾將他們的工作電腦連接到了中國的伺服器上，以使用DeepSeek新推出的AI聊天機器人，至少持續了兩天。DeepSeek的隱私政策稱，該公司將用戶數據存儲在位於中國的伺服器上並遵照中國法律管理相關信息。

除了國防部，美國國會也開始盯上DeepSeek。在「政客」新聞網（POLITICO）獲悉的一份工作人員通知中，國會眾議院首席行政官表示，DeepSeek的新技術正受到審查，在此之前，眾議院工作人員不得將其用於眾議院的官方工作。

據報導，五角大樓的一些工作電腦螢幕上以操作原因為由跳出「網站被屏蔽」的提示，而根據彭博社查閱到的通信記錄顯示，其他人仍可以訪問DeepSeek。

對此報導內容，DISA方面的發言人沒有回應置評請求。

美國AI平台Ask Sage創辦人兼執行長尼古拉斯·查蘭（Nicolas Chaillan）稱，有數千名美國國防部職員正透過該授權軟體平台使用DeepSeek，不過該平台並未直接將用戶連接至中國伺服器。

據報導，美國軍方目前正以不同方式應對僱員使用DeepSeek的問題。根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，美國海軍當地時間1月24日已全線禁止使用DeepSeek，並聲稱原因是該模型的來源和使用可能涉及所謂的「安全和道德問題」。

DeepSeek日前發布的大模型DeepSeek-R1，使用由英偉達H800 GPU驅動的資料中心進行訓練，僅用兩個月就完成了訓練，成本為550萬美元，僅為OpenAI等美國公司所花費金額的一小部分。卻實現了足以匹敵美國頂尖AI模型的效果，震撼業界的同時引發多國關注，尤其是美國。

一些美國政客已急得跳了出來，炒作渲染這款聊天機器人的安所謂「安全擔憂」，包括用戶資訊在中國數據中心存儲可能被濫用的風險。同時，有些地方的企業和政府機構也亦步亦趨緊跟美國，不斷放話要採取措施，限制職員使用DeepSeek聊天機器人。

美國國防部官員透露，五角大廈的IT專家仍在研判員工透過網頁瀏覽器直接使用DeepSeek系統的程度。